Científicos catalanes descubren fármacos que inhiben reproducción del covid-19

Científicos de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Barcelona descubrieron dos fármacos anti inflamatorios que podrían ser el comienzo para crear la vacuna contra el covid-19. El grupo de investigación en Químicainformática y Nutrición realizó un estudio con un medicamento para uso humano y otro para veterinario que demostraron la capacidad de inhibir una enzima para la propagación del virus.

El trabajo inició con una predicción computacional para encontrar cuántos fármacos, de 6.466, tienen la capacidad de inhibir la enzima M-pro del SARS-CoV-2. El resultado fue que siete de ellos podían lograrlo.

Según explica la URV en un comunicado, la enzima M-pro es la responsable de generar proteínas en dos moléculas del virus para su reproducción, es decir, que al impedir sus funciones es posible detener su transmisión.

De los siete fármacos aptos para atacar la proteasa que replica el coronavirus, los científicos catalanes seleccionaron dos, el celecoxib y el carprofen. La elección estuvo aprobada por la iniciativa mundial Covid Moonshot, encargada de encontrar una vacuna para combatir la pandemia.

En un estudio in vitro con el celecoxib y el carprofen se hallaron moléculas que inhibieron la capacidad in vitro de la enzima M-pro, en un 11,9% y 4%, respectivamente. “Aunque no se trata de inhibidores muy potentes, el estudio indica que ambos compuestos pueden ser utilizados como punto de partida para diseñar derivados aún más potentes”, explicó el grupo de investigación.

Estos resultados alentadores son los primeros sobre el “reposicionamiento de fármacos como inhibidores de la M-pro del SARS-Cov-2 en que las predicciones computacionales son corroboradas experimentalmente”.

En este descubrimiento participaron ocho miembros de la UVR, entre investigadores, estudiantes de doctorado y de biotecnología, y liderados por Gerard Pujadas y Santi Garcia-Vallvé. El equipo está a la espera de que el Covido Moonshot autorice nuevos estudios con los otros cinco medicamentos restantes.

La Organización Mundial de la Salud también coordina ensayos para inhibir la réplica de las moléculas de covid-19, pero utilizando retrovirales diseñados para tratar el VIH, como el ritonavir y el lopinavir.

La pandemia del coronavirus registra hasta este jueves 28 de mayo 5’803.416 personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos, Brasil y Rusia como las naciones más afectadas. En el Ecuador se reportan 38.471 casos positivos y 3.313 fallecidos.

La comunidad científica trabajar en los estudios para encontrar la vacuna. Aunque este proceso se efectúa en varios países, las estimaciones señalan que a finales de año se la obtendría para así iniciar su distribución a escala mundial. (I)