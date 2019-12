Cámara Baja logra los votos para abrir un juicio político a Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este miércoles 18 de noviembre, luz verde a un juicio político al presidente Donald Trump, en el Senado, al lograr los votos necesarios para aprobar el cargo de abuso de poder contra él por presiones a Ucrania.

Al menos 216 legisladores de la Cámara de Representantes votaron a favor de aprobar el cargo de abuso de poder contra Trump, con lo que alcanzaron la mayoría simple necesaria para seguir adelante con el juicio.

El presidente Trump recibió el resultado de la votación desde un mitin en Michigan, en el que aseguró que no estaba preocupado.

"Es un suicidio político para el Partido Demócrata", consideró, en una clara referencia a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020 y en las que se juega su reelección.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!