Antecedentes de mujer que se negó a ceder su asiento a una persona blanca en 1955 fueron eliminados

Los antecedentes penales de Claudette Colvin, una mujer pionera de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos fueron eliminados luego de un fallo de un juez. En 1995, Colvin de 15 años fue arrestada luego de que se negara a ceder su asiento en un autobús a una persona blanca.

La mujer fue acusada de violar la ordenanza de segregación racial en Alabama y de un delito grave por agredir a un policía, fue declarada culpable en un tribunal de menores. A pesar de que los cargos impuestos no la llevaron a prisión, la joven fue condena a una libertad condicional indefinida.

Con esta acción, Colvin se convirtió en una precursora de la lucha de los derechos civiles. Sin embargo, tampoco no consiguió el mismo revuelo que si obtuvo Rosa Parks, otra mujer negra que nueve meses después se negó ceder su asiento a un blanco.

En aquella época la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) buscaba un símbolo para su lucha, pero descartaron a Colvin al tratarse de una menor embarazada. La mujer dijo a CNN que Parks era más "aceptable para una comunidad blanca" al ser una persona mayor, casada y con piel más clara.

Aun así se unió a otros demandantes para poner fin a la segregación racial en los autobuses un año después del hecho.

Colvin dijo "La gente decía que estaba loca, Porque tenía 15 años y era desafiante y gritaba: '¡Es mi derecho constitucional!'"

La mujer buscó que su pasado criminal sea eliminado, así que su moción contó con el apoyo del fiscal Daryl Bailey, que dictaminó a sus acciones como "concienzudas, no criminales; inspiradas, no ilegales; (que) deberían haber llevado a elogios y no a enjuiciamiento".