Tania admitió crimen de su hermana mayor

A Rosi Aguirre le quitaron la vida y la metieron dentro de una maleta. La mujer tenía 54 años y dedicaba su vida a trabajar en la tienda de su domicilio, situado en las calles 11 y la D, en el sector Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil.

Las sospechosas son Tania A. (35), hermana menor de la víctima, y Evelia S. (24), amiga de esta, quienes llegaron a visitarla -el domingo- con el pretexto de realizar un trabajo de la universidad en el que precisaban consultar precios de productos.

Ambas quedaron con prisión preventiva por el delito de asesinato.

Carlos Mera, comandante encargado de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), mencionó que las mujeres aceptaron su participación en el crimen.

Explicó que, según la versión de las aprehendidas, hubo una gresca entre ellas que empezó porque Evelia quiso robar objetos del inmueble y Rosi se dio cuenta.

Tania, en lugar de defender a su hermana, ayudó a su amiga a ahorcarla con un cable eléctrico, hasta asfixiarla.

“La familia cuenta que la señora guardaba dinero en casa, hasta en almohadas”.

Los vecinos de Rosi escucharon gritos a las 17:30 y luego se acercaron a preguntar qué ocurría; les llamaba la atención que la tienda estuviera abierta, pero con la luz apagada, cuando siempre estaba encendida.

“Ellas me dijeron que mi vecina se bañaba, que ya salía, pero nada que aparecía. Entonces cuando las vimos que se iban con maletas no las dejamos ir. Los vecinos me ayudaron a atraparlas”, comentó una habitante que omitió su identidad.

Antecedentes

Jerson Rendón, yerno de la víctima, contó que Rosi y Tania no tenían una buena relación, no eran cercanas.

“Estamos consternados porque es su hermana de sangre. Nosotros presumimos que era asunto de dinero, de pronto mi suegra no se dejó robar”.

El familiar contó que, según las huellas encontradas por los peritos, Rosi fue asesinada junto a una refrigeradora.

Luego de eso, las victimarias metieron el cuerpo en una maleta, pero no pudieron cerrarla. “La misión era sacarla y deshacerse del cuerpo”.

Neil Dueñas, fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, precisó que las ciudadanas se llevaban en bolsos una almohada, guantes de látex, entre otras pertenencias.

Según información de la Función Judicial, la hermana de la víctima tiene antecedentes penales por hurto. (I)