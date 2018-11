Recreación de linchamiento en Posorja fue suspendida

Los posorjeños se aglomeraron nuevamente alrededor de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia guayaquileña. Esta vez la curiosidad los reunió, pues centenares de Policías habían cercado con mallas la zona donde el pasado 16 de octubre tres personas fueron asesinadas a golpes supuestamente por el rumor de que se trataba de secuestradores de niños.

A las 10:00 de hoy viernes 9 de noviembre empezaría la reconstrucción de los hechos, pero una hora después se conoció que la diligencia, que consiste en recrear paso a paso lo ocurrido, fue suspendida.

Francisco Freire, fiscal que investiga los asesinatos, informó que la suspensión se debió a la ausencia de los abogados de dos de los ochos procesados.

Mónica Negrete es esposa de uno de los detenidos. Ella asegura que él es inocente y enfatiza que él no aparece en los vídeos que se viralizaron el día del linchamiento. "Él es inocente, la gente sabe quiénes fueron los asesinos, pero no dicen nada. Es más me han amenazado para que yo no defienda a mi esposo".

Tanya Varela, comandante de Policía de la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, informó que la Unidad de Asuntos Internos realiza la investigación del procedimiento policial que se realizó. (I)