Jeannine Cruz: “La participación de Correa (...) fue grotesca, cínica e insensible”

La asambleísta de CREO e integrante de la comisión ocasional que estudia el caso Gabela, Jeannine Cruz, evaluó la comparencia del expresidente Rafael Correa. Ella protagonizó un intercambio con el exgobernante. La mesa legislativa estudia el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea.

¿Cómo califica la comparecencia de Rafael Correa en la comisión?

Era de esperarse que él no iba a responder y subestimó a la Asamblea y al rol de fiscalizadores. Trató de dilatar el cuestionamiento. A pesar de eso, se confirmó que el general Gabela tenía razón sobre la compra de los helicópteros Dhruv. Es decir, que fue una pésima decisión su adquisición porque cuatro se cayeron. Correa lo mencionó y reconoció que sus altos funcionarios conocían los productos elaborados por el perito Roberto Meza.

Correa le dijo a usted que mintió y que no merece ser representante del pueblo ecuatoriano...

Por esas descalificaciones no podemos frenar un proceso investigativo. Me remito a las pruebas, estoy en el lado de la verdad. Estoy convencida de que este es un crimen de Estado porque así lo determinan las pruebas que analizamos en la comisión. Hay contradicciones entre los funcionarios que conformaron el comité interinstitucional para investigar este caso. Correa le mintió a la familia Gabela y al país.

¿Qué le respondió usted al exmandatario?

Que espero tener su atención y que el respeto no se impone, sino que se lo gana. Le recordé que José Serrano (entonces ministro de Justicia) confirmó que el expresidente conocía el informe final de los productos. Ahí saltó y dijo que yo miento o miente "Pepe" Serrano. Él se quitó los audífonos y se fue a tomar agua. Le contesté que no me falte al respeto y que su momento de aprendiz de tirano se acabó. Yo soy su fiscalizadora y él un prófugo de la justicia.

¿Y qué contestó el expresidente?

Correa dijo que eso es lo que yo quisiera. Señaló que asambleístas como yo le dan vergüenza por politiqueras. Y que no se presta para este show que hemos montado.

También hubo un altercado entre Esteban Bernal, su coideario, y Augusto Espinosa, de Revolución Ciudadana...

Bernal criticó la posición autoritaria de Correa durante su comparecencia. Primero porque sacaba un papel en pantalla y hacía mofa de que estábamos retrasados en la sesión. Bernal también le dijo que respete a la Asamblea; Espinosa salió en defensa de Correa y empezó el cruce de palabras.

¿Cómo evalúa el comportamiento del expresidente?

Correa se sentía como en una sabatina, pero la diferencia es que ya no tiene poder. Ha demostrado no tener control sobre sí mismo y ni argumentos. Eso nos deja ver su improvisación o quizás su cálculo político en el manejo de estos casos serios, en los que siempre ha desviado sus respuestas.

¿Cómo reaccionó la viuda del general Gabela?

Correa no solo tuvo una actitud infantil y grosera, sino que tomó deportivamente el asesinato de Gabela. Patricia Ochoa, esposa del general, con lágrimas decía que es indignante la burla del exmandatario. En dos ocasiones tuvimos que retenerla para que no salga de la comisión. La participación de Correa fue grotesca, cínica, insensible y de muy poco sentido humano. Al vicepresidente de la comisión, Ángel Gende, de la bancada de Integración Nacional, le dijo que no sabía de qué tendencia política era. A César Rohón, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, le señaló que no sabía si él tenía capacidad o conocimiento político porque se dedica a la pesca. Nos minimizó a todos y yo le frené el carro porque ya no está con una Asamblea sumisa.

¿Qué hicieron los legisladores afines a Rafael Correa?

En realidad, ellos son operadores de él. Nunca tuvieron la nobleza ni la actitud digna para pedirle respeto. Cuando Correa se levantaba, ellos sonreían. El expresidente hizo un show y eso causó malestar a la familia Gabela y a los comisionados.

¿En qué punto está la investigación en la comisión y qué se ha evidenciado?

Presentaremos un informe en la primera semana de septiembre. El documento que hizo el comité interinstitucional es vital. Allí está la rúbrica de cinco exministros. Uno de ellos es José Serrano, quien en sus declaraciones ante esta comisión admitió la existencia de tres productos. Sin embargo, el informe del comité solo dice que hay dos productos.

¿Por qué firmaron un documento que solo establece la existencia de dos productos? ¿Por qué hay la intencionalidad de alterar las conclusiones y el móvil del asesinato? La respuesta es simple porque este caso salpica al anterior Gobierno y al expresidente. Ayer el perito Roberto Meza mostró un correo de César Augusto Ochoa, viceministro de Justicia, que pedía modificar las conclusiones y eliminar los anexos del informe del comité interinstitucional. (I)