Joven sospechoso de reclutar y abusar de menores quedó preso

Bryan B. T., de 21 años, quedó con prisión preventiva por el delito de violación. El joven supuestamente reclutaba a menores de edad y mantenía relaciones sexuales con ellas.

Este caso se descubrió luego de que dos madres denunciaran la desaparición de sus hijas, de 14 años.

Las dos adolescentes fueron localizadas cinco días después en un cuartucho reducido y sucio, donde había un colchón. En el sitio estaban otras tres menores, una de 12 años, también reportada como desaparecida.

Además había cuatro muchachos. El mayor, de 16, supuestamente era el dueño del habitáculo en el barrio Nuevo Ecuador, en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

Según datos del Ministerio de Interior, él dijo que su madre estaba fuera de la ciudad.

Carlos Fuel, jefe zonal de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), indicó que los vecinos dijeron que en ese cuarto los chicos presuntamente consumían alcohol y otras drogas.

Una de las chicas accedió a ir a ese lugar enamorada de Bryan, a quien lo calificaba como marido. “Una de las víctimas dijo que el mayor de edad iba y se aprovechaba de lo que habían consumido para mantener relaciones sexuales con ellas”.

Fuel agregó que en este caso las jóvenes dijeron que abandonaron sus hogares porque se sentían presionadas, porque no les permitían tener celulares y no había diálogo con sus padres. “Hay que darles una libertad controlada. Nosotros rescatamos a las víctimas y buscamos a los progenitores, quienes firmaron actas de compromiso”.

Tanya Varela, comandante de Policía de Guayaquil, Durán y Samborondón, informó que estas situaciones que empiezan como huidas de casa o “retos” pueden terminar en explotación sexual y laboral o trata de personas.

“Las chicas salieron del colegio y no volvieron a casa... aunque no sacaron nada de ropa les compraron vestimenta y eso nos hizo sospechar que no solo era un rescate. Ahora debemos esperar las investigaciones para conocer el fin, pues las menores estaban convencidas de que era lo mejor que les había pasado en la vida”. (I)