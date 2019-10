Prefecta de Pichincha es detenida para fines investigativos

La Fiscalía General del Estado informó este lunes 14 de octubre a través de su cuenta de Twitter que Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, Christian G, y Pablo D. han sido detenidos. La fiscalía agrega que durante los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación.

Por su parte, la Prefecta de Pichincha agregó ha sido detenida sin pruebas.

Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma: https://t.co/nO6GqIKE8z #SOSEcuador