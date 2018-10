Cuatro delitos se investigan tras ejecución en Posorja

Jackeline, esposada a una silla plástica, acepta que cometió un delito, pero nada ligado a secuestro de niños.

“Lo reconozco, pero robar niños no porque yo tengo hijos. Eso es mentira. No sé por qué la señora que está afuera dice cosas que no son, mire cómo el pueblo se levanta”, expresaba la mujer mientras miraba a la cámara de un celular.

El vídeo fue grabado el 16 de octubre en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Posorja, una parroquia guayaquileña. Afuera una multitud se reunía y causaba desmanes para que agentes sacaran a Jackeline, Ronald (su conviviente) y Mauricio (amigo), pues creían que ellos eran secuestradores de niños.

El taxi en el que se movilizaron los tres fue volcado y quemado, además de las motos policiales. Un grupo que se separó de las 2.000 personas que formaban la turba, ingresó, los sacó a la calle y los lanzó al fuego.

Los policías retiraron de las llamas a los acusados, pero los manifestantes los golpearon hasta la muerte. Hasta la tarde de ayer, 8 personas estaban con prisión preventiva por el delito de asesinato. Dos de ellas aceptaron su participación.

Seis niños huérfanos



Cecibel y Marjorie, hermanas mayores de Jackeline, expresaron que nunca tendrán paz, incluso si detuvieran a todos los implicados y los sancionaran “con mil años de cárcel. Nada nos devolverá a mi hermana, a mi cuñado y a su amigo”. Ellas enfatizaron que la gente no tenía que asesinarlos sino dejar que cumplieran una condena por robo.

“Ahí está el vídeo de prueba. Mi hermana dice que ella no ha robado niños”. Cecibel lamentó que por rumores una turba dejara a sus cinco sobrinos sin padre ni madre, la más pequeña de dos años.

“Cómo vamos a mantener a todos si somos de escasos recursos. Esos niños lo perdieron todo. Mauricio criaba solo a su hijo, que tiene discapacidad”. La pariente contó que la pareja compraba ropa y que en el taxi alquilado iban a venderla a otros cantones.

Agregó que los vástagos se enteraron de la muerte de sus padres por los vídeos que circularon por las redes. Por esta razón pidió que se investigara a quienes difundieron las imágenes que se tomaron dentro de la UPC.

“Hubo tiempo para grabar vídeos, pero no les proporcionaron la llamada que por derecho les correspondía”.

Prisión por asesinato



Víctor González, fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, informó que las 8 personas detenidas quedaron con prisión preventiva por asesinato en la audiencia de formulación de cargos, ejecutada la madrugada de ayer.

“La Fiscalía contó con el acta de levantamiento de los tres cuerpos y también con las versiones de los policías que reconocieron a 8 de los sujetos que ingresaron, sacaron del UPC y mataron a los ciudadanos. Y son más”.

Agregó que de los 8, dos aceptaron su participación en el delito y justificaron su accionar en el secuestro de niños, mientras que los demás se culpaban unos a otros.

Filtración de vídeo



María Paula Romo, ministra del Interior, destacó que además se realiza una investigación interna en la que se incluirá la difusión de imágenes tomadas dentro de la UPC.

“Los aprehendidos son responsabilidad de la Policía y se trató de proteger a todos los detenidos que ahí estaban, pero había una turba que buscaba a los tres”.

Añadió que la unidad estaba preparada para atender contingencias para pasar un día normal, no para un linchamiento donde participaron 2.000 personas. “No creo que sea tan sencillo y que alguien en medio de la paranoia saque bombas molotov. Hubo violencia extrema”.

La ministra Romo dijo que, en lo que va de 2018, en Ecuador se ha registrado un caso de secuestro de una niña, denunciado en Sucumbíos.

“No hay otras denuncias, lo que nos permite decir que la mayor parte de lo que circula es falso. Muchas personas reenvían noticias falsas de buena fe por una real preocupación, pero quien las origina no la tiene”.

Instó a los ciudadanos a detener las cadenas y acudir a información oficial. (I)