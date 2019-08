En ocho meses hubo 547 personas desaparecidas

Siete días han pasado y la niña Anahí Jazmín Miranda, de dos años, continúa desaparecida. La alerta Emilia sigue activada por este caso. La niña jugaba en el portal de su casa, ubicada en el sector de Pueblo Unido (sur de Quito). En un descuido de sus padres, una mujer se llevó a la infante, según testigos.

Los agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) junto con la Fiscalía continúan la búsqueda.

La semana pasada, la Fiscalía efectuó un barrido de búsqueda de Cristian Benalcázar Calero, de 35 años, en el sector de Carcelén (norte), donde los vieron por última vez el 18 de julio del 2019.

Jazmín y Cristian son parte de la cifra de personas desaparecidas a nivel nacional. Según la organización Desaparecidos en Ecuador (Desendor), de enero al 12 de agosto de 2019 se reportaron 547 personas desaparecidas en el país.

En el caso de Jazmín se evidenciaría un caso de desaparición involuntaria, nuevo tipo penal que integran las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que esta semana continuará el debate en el pleno de la Asamblea.

En el informe de reformas se señala que ante la actuación de fiscales que no llevan adelante la investigación de estos casos bajo el argumento de que no es posible hacerlo, porque no existe una tipificación de esa conducta, la Comisión de Justicia acogió la propuesta de la Defensoría del Pueblo de incorporar la desaparición involuntaria como delito.

Además, la comisión legislativa recomienda que si bien ya existe la disposición de que no se cierre la investigación en la Fiscalía hasta que la persona aparezca, “se incorpore la presunción de vida y que su ausencia fue en contra de su voluntad”.

El artículo 163.A, sobre la desaparición involuntaria, dispone: “La persona que prive de la libertad, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 10 años”. Si se produce la muerte de la víctima será sancionado de 22 a 26 años de prisión.

Para el presidente de la Comisión de Desaparecidos de la Asamblea, Absalón Campoverde, con esta tipificación se entregan herramientas para la Fiscalía y Policía, con la finalidad de facilitar el camino de la investigación en casos de los desaparecidos de Ecuador.

El legislador espera que hoy martes 13 de agosto o el miércoles 14 de agosto de 2019 se apruebe el proyecto de reformas al COIP, donde ya se tipifica la desaparición involuntaria.

Ayudará en la indagación

La fiscal Mayra Soria, quien llevó a sentencia el caso de Juliana Campoverde, consideró como positiva la incorporación de este delito en el COIP. “Ayudará en la investigación de muchos casos que están estancados y que solo se sabe de que la desaparición no es voluntaria”.

Según la fiscal, la tipificación de nuevo delito ayudará para que no sea un obstáculo legal el hecho de no encontrar el cuerpo de la víctima o no tener mayor información.

Cristopher Chávez, director ejecutivo de Desendor, explicó que se registran, de enero a agosto de 2019, 547 casos de personas reportadas como desaparecidas; de ese porcentaje las niñas se ubican en primer lugar.

Agregó que la incorporación de esta nueva figura penal dará herramientas para investigar a una persona presumiblemente sospechosa de una desaparición. “En el transcurso de la aplicación de este tipo penal se evidenciará si se logra cubrir el 70% las causas archivadas”.

Según Pamela Chiriboga, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), no sería necesaria una tipificación de la desaparición si los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas fueran mejor aplicados por fiscales y agentes policiales.

Se necesita esta figura penal para que los fiscales investiguen con todos los protocolos desde el primer momento de la desaparición de una persona, como el caso de la niña Jazmín.

La alerta Emilia, que funciona con Facebook, se mantendrá activa de forma temporal por su caso. (I)