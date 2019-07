Abogado de pastor evangélico presentará queja contra Complejo Judicial

Paúl Ocaña, abogado de Jonathan C., pastor evangélico de la Iglesia Oasis de Esperanza, anunció que presentará una queja contra el Complejo Judicial Norte por no resguardar la seguridad de su cliente.

La tarde del miércoles 17 de julio de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitió una sentencia de 25 años de pena privativa de libertad para el guía religioso, por la desaparición de la joven Juliana Campoverde.

Luego de que los miembros del tribunal anunciaran su resolución y se retiraran de la sala, ubicada en el piso 11 del edificio, se registró una fuerte pelea.

Allegados de la joven trataron de agredir al pastor evangélico, quien se encontraba al costado derecho del salón. Inmediatamente, familiares y amigos del procesado reaccionaron originándose una pelea entre ellos.

Al lugar acudieron alrededor de 15 agentes de seguridad que trataron de calmar a los asistentes. La pelea duro varios minutos.

No obstante, Ocaña se quejó de que no hubo previsión por parte del personal de seguridad, no solo por la integridad del guía religioso, sino también del cuerpo de abogados, que también resultó agredido.

Aunque no especificó plazos ni los términos bajo los cuales se presentaría su queja, el jurista cuestionó de que no hubo suficiente personal, tomando en cuenta la connotación del caso.

"Vamos a presentar una queja al Consejo de la Judicatura y al Complejo Judicial, puesto que la Policía no preservó la integridad", reiteró.

Diario El Telégrafo buscó la versión del Consejo de la Judicatura. Desde el Departamento de Comunicación se explicó que no se puede emitir un pronunciamiento, mientras no se presente la queja formal. (I)