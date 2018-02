Moreno denuncia remoción de sus fiscales y policías

Según ella, no cuenta con personal que la ayude a evacuar casos pendientes, como Petroecuador, David Romo, Baca, Susana Cajas, Estrella Dorada y otros.

Un llamado para que la dejen cumplir con su trabajo formuló ayer la fiscal general subrogante y provincial de Pichincha, Thania Moreno. Ella denunció que a sus equipos de colaboradores, judicial y policial, fueron removidos de sus funciones.

De los cuatro fiscales, tres secretarias, un asistente y dos asesores que colaboraban en su trabajo, solamente siguen con ella tres personas, pero ninguna es agente fiscal. Y los 26 policías investigadores, todos han sido cambiados de plazas de trabajo.

Moreno indicó que los cambios en su equipo se registraron a raíz de que activó una investigación contra el fiscal general Carlos Baca, el 16 de enero pasado, por un presunto peculado.

Los 26 policías que trabajaban con ella en esa y otras investigaciones fueron notificados con el pase el 23 de enero de 2018.

Luego, desde el 25 de enero fue removido su personal jurídico. El jueves fue notificada con el cambio administrativo de su secretaria, además de la abogada Gabriela Carrión, fiscal que conoce de las investigaciones con fuero de Corte Provincial.

“Es mi preocupación, que a base de estos cambios me estoy quedando sin el apoyo jurídico, y de esta manera no me dejan cumplir con mis funciones”, enfatizó. Aseguró que los cambios se hicieron sin consultarle ni que exista un informe técnico de por medio.

Moreno reveló que solicitó al departamento de Talento Humano de la Fiscalía una explicación y que se revea la remoción de funcionarios, al igual que lo ha hecho con el Ministerio del Interior para que restituyan a los policías dos meses, al menos, hasta terminar con las investigaciones pendientes.

Entre los casos más importantes a su cargo están la desaparición de David Romo, Estrella Dorada (pases policiales), Cajas (lesa humanidad), el iniciado contra su superior, el fiscal general; el análisis del dictamen abstentivo emitido por la fiscal Elba Garzón a favor de Carlos P.Y. y Diego T., en el caso de peculado en Petroecuador, entre otros.

Moreno reconoció que, desde el Ministerio del Interior, le enviaron 15 policías para reemplazar a los agentes de su confianza, pero no los acogió, porque son muy delicados los casos e información que maneja; y no conoce al nuevo personal.

Ministerio Interior aclara

La tarde de ayer, y en respuesta a Moreno, el Ministerio del Interior, mediante un comunicado, informó que los policías que trabajaban en la Fiscalía de Pichincha regresarán a la Dirección General de Inteligencia para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional.

A diferencia de la fiscal Moreno, quien dijo que eran 26 sus policías investigadores, el Ministerio habla de 23, de los cuales 12 superaban los dos años de permanencia y 11 no registran capacitación para el cargo y función, lo que perjudica su carrera.

Además, señaló que “el pase de los policías se debe entender como una acción legal y una práctica común en la institución policial de acuerdo a la ley”, y aseguró que la Fiscalía de Pichincha seguirá contando con el soporte de la Policía Nacional.

Moreno también reveló que la fiscal Elba Garzón, quien se abstuvo de acusar a Carlos P.Y. y Diego T. en la investigación por presunto peculado en el caso Petroecuador, fue designada por el Fiscal General del Estado y está bajo su mando directo. Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General no respondió.

Quien sí actuó sobre este tema fue el contralor subrogante, Pablo Celi, quien acudió ayer a la Fiscalía General para presentar una queja por la abstención fiscal a favor de Carlos P.Y. y Diego T.

Según el funcionario, la Contraloría confirmó que hay un perjuicio al Estado de $ 6 millones. (I)