Moradores de la 48 y la A se encierran para evitar ingreso de hacheros

Los consumidores de la droga 'H' se habían tomado el sector de la 48 y la A. No sólo consumían o vendían substancias ilícitas, también robaban a los moradores del barrio para comprarla.

Los moradores cansados de esta situación se encerraron y no permiten que los hacheros ingresen a su sector. En vídeo muestran la barricada que colocaron de ambos lados del barrio, así como los habitantes hacen guardia día y noche para mantener limpia de consumidores la zona.

Uno de los habitantes cuenta, que los hacheros se robaban los accesorios de sus vehículos para luego venderlos y con eso adquirir la droga ‘H’.

La gente no podía salir de sus casas y no llamaban a la Policía porque, según versiones de los vecinos, ellos no los pueden detener por ser consumidores. Además están ocupados con el toque de queda, declarado por la emergencia sanitaria.

Por eso, tomaron esa medida de seguridad. Los habitantes del barrio de la 48 y A dicen que están preparados para enfrentar a los hacheros, porque ya no los quieren en su sector. (I)

