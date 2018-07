Fiscalía investiga supuesta desaparición de madre e hija

María José Ponce, de 28 años y Lirio Sofía (4) viajaron a Mindo y nunca regresaron a Quito. Las autoridades no dieron detalles de la investigación.

Los peluches y muñecos con los que se divertía la pequeña Lirio Sofía parecían mirar hacia el balcón de Carondelet, desde los adoquines de la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito.

Los familiares ubicaron los juguetes junto a unas botas rosadas y a un vestido azul con el nombre de la niña, mientras se efectuaba un plantón para exigir que la encontraran a ella y a su madre María José Ponce Vargas.

Ambas están desaparecidas desde la mañana del 23 de junio. Ellas salieron al pueblo de Mindo, con una maleta pequeña.

Paulina Pantoja Vargas, hermana materna de María José, expresó que “creemos que algo pasó después, pero no sabemos qué. No tenemos ninguna pista de dónde pueden estar mi hermana y mi sobrina. No tenemos a ningún sospechoso”.

Rita Vargas, la madre, indicó que hasta este 9 de julio no tenían noticias de ellas. “Necesitamos agilidad, celeridad en todas las acciones que tengan que hacer los organismos del Estado. Cada día que pasa es importante, un día que puede significar la diferencia”.

La mujer rechazó la circulación de un panfleto anónimo en el que constaba que María José y Lirio no están desaparecidas. “Eso para nosotros representa un dolor grande, además creemos que afecta el normal desarrollo del proceso e impide que se ejecuten las acciones para que regresen con bien”.

Alejandra Ponce, hermana y tía de las desaparecidas, respectivamente, contó que “María José y su sobrina Lirio no desaparecieron de forma voluntaria. Rechazamos y repudiamos ese panfleto y esa mala intención y pedimos que digan de dónde vino esa información”.

Edith Arévalo, fiscal encargada del caso, informó la mañana de este lunes 9 de julio que aún no se presume la existencia de un delito. “Eso no significa que no haya continuidad en una investigación seria y formal por parte de Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestros, Extorsiones y Desapariciones de Personas (Dinased)”.

La funcionaria manifestó que los familiares tuvieron acceso a la información recabada sobre la desaparición y también a las limitaciones al depender de otras instituciones públicas y privadas.

Para Víctor Araus, titular de la Dinased, “la prioridad es tener información que nos garantice que la integridad de la madre y la niña no se encuentra en riesgo. Por eso se aplican los protocolos necesarios para la búsqueda de las dos personas, entre estos la “Alerta Emilia” por la menor Lirio Sofía”.

El oficial destacó situaciones propias de la investigación que no pueden ser comentadas públicamente. “Los resultados se conocerán oportunamente”. (I)

------------------------------

Mensaje y video aparecen en red social



Según una publicación compartida en su cuenta de Facebook, Ponce afirma que decidió hacerse cargo de su hija sola, ser responsable y volar del nido. Esto pese a que sus familiares viralizaron una denuncia para encontrarlas.

“Regresaré cuando esté lista, pero por el momento me tomaré alrededor de 3 meses para estar con mi hija trabajando”, escribió en la red social. Minutos después grabó una transmisión en vivo para corroborar su estado de salud.



El video carecía de audio, pero Ponce respondía por mensajes que se encontraba bien. Algunos usuarios opinaron que la mujer se observaba nerviosa. De todas maneras, el pedido de Ponce es no continuar con la tesis de que desapareció. (I)