Madre que abandonó a bebé permanece aislada

Fuera de peligro se encuentra el neonato de sexo masculino abandonado en una ladera de la cooperativa de vivienda Horizontes del Guerrero, sector El Fortín, en el noroeste de Guayaquil, la tarde del último jueves.

“El bebé tenía pocas horas de haber nacido y presentaba hematomas y laceraciones en sus extremidades, tórax y rostro. Por el momento permanece en el área de terapia intensiva. No sabemos cuándo le daremos el alta”, dijo el doctor Byron Almeida, subdirector de especialidades del hospital Universitario.

El coronel Ángel Zapata, jefe del Distrito Nueva Prosperina de Guayaquil, indicó que la criatura estaba envuelta en tres fundas plásticas y junto a él se encontró un calzón celeste con sangre.

“Yo venía con mi niña de la escuelita y al pasar por aquí escuché el llanto de un bebé y me detuve a buscar de donde salía, pero no vi nada. Después, cuando me retiraba, volví a escuchar el sollozo entre la maleza y observé que las fundas se movían”, narró sorprendida Karina Puente, la moradora de la zona que encontró al recién nacido.

El hallazgo causó revuelo en el sector de difícil acceso y, en segundos, los habitantes de la cooperativa llevaron al niño hasta la casa de salud mencionada.

“Bajamos con el niño en brazos y una ambulancia del Ministerio de Salud nos ayudó”, afirmó Esther Vera.

Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, localizaron a la madre del niño, quien era atendida en una casa de salud del sector El Fortín.

Ahora la progenitora del niño permanece aislada en una casa hogar.

Según el oficial Zapata, el bebé fue producto de una violación que sufrió la adolescente en Los Ríos. El responsable fue su padrastro y eso motivó que abandonara la casa donde vivía, porque su madre no le dio el apoyo que requería.

Los agentes de la Dinapen investigan otros abusos que presuntamente sufrió la adolescente y que la motivaron a abandonar al bebé. También indagan la existencia de otro bebé que, supuestamente, tuvo la adolescente y que estaría en poder de su progenitora.

Moradores de la zona mostraron ayer su solidaridad con la muchacha, quien hace tres meses habitaba en la casa de su nueva pareja o conviviente. (I)