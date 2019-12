Madre de ecuatoriano muerto en persecución tras asalto en Florida pide "transparencia"

Luz Apolinario, la madre del chófer de la empresa de correos UPS muerto la pasada semana durante un enfrentamiento entre la Policía local y dos ladrones, pidió "transparencia" al FBI, que se encarga de la investigación del suceso.

"Todavía estoy esperando. Hoy es el quinto día y no tengo nada", declaró el martes 10 de diciembre a los medios la madre de Frank Ordoñez, en alusión a los cinco días transcurridos desde que su hijo, de 27 años y padre de dos niñas de 5 y 3 años, muriera en un fuego cruzado entre poco menos de 20 agentes y dos ladrones que asaltaron una joyería en Coral Gables, ciudad vecina de Miami.

"Lo único que sé es que he dejado aquí a mi hijo, y que no va a regresar conmigo y me tengo que ir sola", agregó la mujer, poco después de enterrar a su hijo en un cementerio de la ciudad de Miami Lakes, en el sur de Florida, en presencia de familiares y compañeros de la empresa para la que trabajaba.

The mother of Frank Ordonez⁠⁠ — the UPS driver held hostage and killed last week ⁠— says authorities have kept her in the dark on details surrounding his death.



