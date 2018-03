Juez aumenta pena a cómplice en caso de crimen de ginecóloga

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso de apelación a la sentencia interpuesta por la defensa de los tres sentenciados por el crimen de la ginecóloga Alexandra Soria.

Los jueces confirmaron la sentencia contra Camila Chamorro Soria, hija de la víctima, que fue condenada a 34 años y ocho mes de privación de la libertad.

También modificaron la sentencia del acusado en el grado de cómplice, Francisco Arias Calderón, por pedido de la fiscal Verónica Murgueitio, quien dijo que esa no era la pena que le correspondía. “Analizamos la pena impuesta y efectivamente nos damos cuenta de que la condena no es la correcta, ya que de acuerdo con lo que establece la ley por el principio de legalidad se debe imponer, desde la mitad un tercio de la pena establecida para el autor, en este caso los ocho años no es la pena que corresponde al imputado Francisco Arias Calderón por ser cómplice del delito de asesinato”.

Los jueces impusieron a Arias 11 años y cinco meses de privación de libertad.

Arias Calderón, Chamorro Soria y Ángel Gil Zambrano fueron declarados culpables del delito de asesinato de la ginecóloga, quien fue hallada en la cajuela de un auto abandonado en la Panamericana Norte, el 21 de agosto de 2016.

El crimen se cometió en la vivienda de la víctima. (I)