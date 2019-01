César, de 28 años, denunció a tres compañeros de trabajo por un ataque sexual. Él narró que el pasado 26 de enero, dos conocidos, después de la jornada laboral, lo invitaron a beber alcohol y fueron a un prostíbulo en la Entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil.

Luego de estar en un cuarto con una chica, fueron a celebrar el cumpleaños de un amigo en una urbanización popular de la vía Daule y posteriormente acudieron a la casa de otro compañero en Pascuales.

“Ya estábamos casi ebrios. Uno sostenía un cigarro y dos de ellos, que me sostenían bajo amenazas, me obligaron a consumirlo, producto de eso me sentí mal y me acosté en un mueble”, consta en la denuncia presentada en la Fiscalía de Guayas.

La víctima detalló que estaba semiconsciente y que sentía que uno de ellos le tocaba y besaba por su miembro viril, y que luego otro hizo lo mismo.También dijo que lo violentaron en su parte trasera. El joven agregó que está amenazado. (I)