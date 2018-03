Jalkh asegura que no tiene queja ni denuncia contra Baca y Moreno

El Consejo de la Judicatura (CJ) está listo, abierto y no tiene ningún inconveniente para someterse a la evaluación que se prevé realice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

No obstante, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, considera que una forma técnica y justa de evaluar es mediante líneas de base.

Es decir, comparar cómo era la Judicatura hace cinco años en que asumió las funciones y cómo es ahora. “Yo creo que el Consejo de Participación desarrollará esas líneas de base”.

Tras recordar que organismos internacionales y los propios usuarios ya han hecho sus evaluaciones y destacan el cambio alcanzado en materia de administración de justicia, señaló que en la evaluación del CPCCS no tiene por qué afectar la acción urgente que pidió la Fiscalía contra el CJ.

“No tiene por qué pesar en la evaluación ya que son hechos que no tienen ningún sentido, ninguna prueba, yo no he traficado influencias, he hecho un trabajo decente, junto con el Consejo hemos actuado siempre en el marco de la ley”, remarcó.

Jalkh, también, aclaró que no han recibido ninguna queja, acción o administrativa o denuncia contra el Fiscal General o la Fiscal General Subrogante, a causa del audio entre el excontralor Carlos P. y el presidente de la Asamblea, José Serrano. (I)