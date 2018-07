Hoy empieza la inscripción de aspirantes a Policía

A partir de las 08:00 de hoy el Ministerio del Interior a través de su página web receptará las postulaciones para 2.200 aspirantes a policías. De estos 400 son plazas para directivos (cadetes) y 1.800 para técnicos operativos (tropa).

Este año los cupos destinados para la Escuela Superior de Policía son: 70 para mujeres y 330 para hombres; mientras que para las diferentes Escuelas de Formación de Policías del país se distribuirán 500 cupos para mujeres y 1.300 para hombres.

Las inscripciones se receptarán mediante un calendario definido. Hoy el turno es para los y las jóvenes bachilleres de entre 17 y 24 años cuyo número de cédula de identidad termine en 1 y 2.

Mañana para cuyas cédulas terminen en 3 y 4; el miércoles 5 y 6; el jueves 7 y 8; y el viernes para 9 y 0.

De haber inconvenientes en el sistema informático, se podría ampliar las inscripciones hasta el fin de semana.

No obstante, Daniela Valarezo, presidenta de la Comisión de Admisión y Reclutamiento, del Ministerio del Interior, aseguró que “el sistema informático está revisado, modificado y actualizado para las inscripciones”.

Estima que a diferencia del año anterior en que se registraron 50.000 postulaciones, este año llegarían a los 70.000. Explicó que los requisitos exigidos para ser policía son tener nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o naturalización; no tener menos de 17 años ni ser mayor de 24 años.

La estatura mínima en hombres debe ser de 168 cm y en mujeres 157 cm; poseer título de bachiller y registrar mínimo 750 puntos en el examen ENES-Ser Bachiller.

También no deben haber sido dados de baja o destituidos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o de alguna de las entidades de seguridad; no deber dos o más pensiones alimenticias ni haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada y no poseer antecedentes penales.

Los postulantes que califiquen serán sometidos a pruebas sicológicas, médicas, físicas y de confianza, entre ellas el polígrafo, dijo de su lado el comandante general de la Policía, Nelson Villegas. El presupuesto estimado para este proceso es de $ 1,2 millones, señaló en declaraciones anteriores el ministro del Interior, Mauro Toscanini. La gratuidad a nivel académico se mantiene; sin embargo, por la austeridad la formación de policías costará $ 12.144 para oficiales y $ 4.343 para personal de tropa. Estos rubros cubrirán alimentación, uniformes e implementos. (I)