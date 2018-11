Indagación por 4 delitos se inició contra Correa

Con la versión de la denunciante, Mery Zamora, la Fiscalía inició la investigación previa contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y el exfiscal general, Galo Chiriboga, por el presunto cometimiento de los delitos de fraude procesal, falsa imputación, odio y afectación al derecho de pensar diferente.

La expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó la denuncia contra los dos exfuncionarios el 26 de septiembre de este año y luego de que fue llamada a reconocer la firma la Fiscalía abrió la indagación previa, la cual comenzó este viernes 23 de noviembre con la primera versión.

Alrededor de una hora se demoró Zamora en la diligencia que se cumplió en forma reservada en la Fiscalía General en Quito.

“Hoy me he ratificado en la versión de que durante ocho años he soportado una persecución atroz, un calvario provocado por el expresidente Correa y su gobierno. He demostrado que se cometieron varios delitos contra mí”.

La dirigente fue acusada de incurrir en los delitos de terrorismo y sabotaje durante las protestas del 30 de septiembre de 2010 (30-S) por lo que fue procesada.

“Rafael Correa y el exfiscal Galo Chiriboga me acusaron de los delitos de terrorismo y sabotaje. Ese proceso fue archivado, sin embargo, el exmandatario reabrió la causa sin tener nuevos elementos de convicción”, agregó.

Recuerda que la sentenciaron a ocho años de prisión por terrorismo y sabotaje, pero la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la declaró inocente.

“Galo Chiriboga interpuso una acción de protección en mayo de 2014 en contra de la decisión de la Corte Nacional, sin embargo, la Corte Constitucional en agosto de 2018 decidió que esa acción no era procedente”, enfatizó.

La exdirigente de los profesores también afirmó que el exmandatario Correa hizo una campaña feroz en contra de “una mujer, madre y maestra, utilizando el sistema de justicia y la estructura del Estado”.

Según su versión, se utilizó a los Medios Públicos que estuvieron al servicio del correísmo “para asesinar su imagen pública”.

Galo Chiriboga no acudió a rendir versión

Para las 11:00 de este viernes 23 de noviembre también estaba citado para que rinda su versión en este caso, el exfiscal general, Galo Chiriboga, sin embargo no compareció.

Daniel Carbo Ordóñez, abogado de la expresidenta de la UNE, lamentó la ausencia del exfuncionario, solicitó que se fije nuevo día y hora para esta diligencia y advirtió que en caso de no asistir por segunda ocasión, deberá ser detenido por la fuerza pública y llevado a la Fiscalía.

Asimismo indicó que ha solicitado al fiscal de la causa, que disponga algunas actuaciones de carácter investigativo, como es el caso de la “recopilación de todas las sabatinas que realizó el expresidente en donde se refiere a Mery Zamora”.

Según dijo, esto permitirá configurar que hubo delito de odio y persecución. “Además estamos pidiendo que se llame a rendir versión a Rafael Correa, así como a todos los fiscales que procesaron a mi cliente” y adicionalmente señaló que solicitan que se investigue el papel que jugó en este ámbito la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Zamora y su abogado consideran que por este caso debe establecerse una reparación integral.

No obstante, la expresidenta de la UNE aclaró que la principal reparación que debe existir para todos los perseguidos políticos, es que el país conozca la verdad y los responsables de todos los hechos que se dieron el 30-S.

La investigación o indagación previa se inició este viernes 23 de noviembre, un día después de que el activista político Fernando Villavicencio presentara en la Fiscalía General una nueva denuncia penal contra Correa y 45 personas más, por el presunto cometimiento del delito de robo calificado. (I)