Incendio en centro de rehabilitación lo iniciaron los internos para escapar

“Fue angustiante. Se escuchaban los gritos de los jóvenes pidiendo ayuda, decían ‘¡auxilio, nos quemamos, nos quemamos!’. Algunos lograron hacer un hueco en la pared y por ahí escaparon, pero el resto no logró salir porque estaban con candado. Murieron encerrados”.

Conmovida, Yesenia relató el momento en que comenzó el incendio que, según informó el exministro de Trabajo y recién posesionado gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, dejó 18 muertos y 12 heridos, la tarde de este viernes 11 de enero en el suburbio de Guayaquil.

Yesenia vive cerca de la casa ubicada en las calles 26 y la I, una vivienda de dos plantas y terraza en la que, según vecinos, hace años funciona un centro de rehabilitación. Por eso escuchó el clamor de los internos al quedar atrapados por el fuego, pero ni ella ni los vecinos pudieron hacer nada por salvarlos. Cuando los bomberos llegaron y sofocaron las llamas, ya las víctimas habían fallecido.

En su cuenta de Twitter, el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, escribió: “Mi pésame a las familias de los 18 compatriotas fallecidos en Guayaquil. Investigaremos las causas de este incendio que nos enluta y revisaremos las normas para la operación de los centros de rehabilitación. El narcotráfico es uno de los problemas más serios que enfrentamos”.

La emergencia fue reportada al ECU-911 Samborondón cerca de las 15:24. De inmediato se coordinó el desplazamiento de 15 unidades de combate y cinco ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Policía Nacional.

Además de 60 bomberos que trabajaron en el lugar y de nueve unidades de la Policía y ambulancias de Medicina Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Cuando los organismos de socorro arribaron, hallaron a varios heridos que eran auxiliados por los vecinos. “Algunos estaban vomitando y se los llevaron en ambulancias. Otros se fueron en carros particulares”, contó Yesenia.

Reynaldo V., uno de los sobrevivientes, relató lo sucedido. Él ingresó al centro de rehabilitación hace cerca de mes y medio y estaba allí cuando comenzó el incendio.

“Unos internos nuevos iniciaron el fuego para fugarse. Ellos incendiaron un colchón para que les abrieran la puerta. Como no abrieron lanzaron otro colchón. Cuando ya quisieron abrir el candado, estaba caliente y se quemaron las manos. No pudieron salir”.

Según el testigo, en el lugar se encontraban cerca de 45 internos. “El fuego lo iniciaron las personas nuevas, que empiezan con la abstinencia y quieren escaparse”.

Llanto y desesperación

La Policía Nacional acordonó el lugar, mientras los vecinos se aglomeraban para tener más detalles de lo ocurrido. Los jóvenes no eran del barrio, decían los curiosos, pues hasta las 17:00 no llegaban sus familiares.

Con el pasar de los minutos aparecieron algunas personas para preguntar por sus seres queridos que estaban ahí recluidos. Entre gritos, llanto y desesperación hablaban con funcionarios de la Gobernación del Guayas que tenían los listados preliminares de los fallecidos y heridos.

Una mujer, cuyo hijo aparecía entre los heridos, se desmayó y tuvo que ser auxiliada por paramédicos. A las 17:30 comenzó el levantamiento de los cuerpos, que duró varias horas debido al número de víctimas.

Una familiar de un interno se desmayó y fue auxiliada por paramédicos. Foto Juan Carlos Holguín / et

Según la general Tanya Varela, jefe de la Zona 8 de Policía, se está recopilando información acerca del propietario del centro de rehabilitación y de quienes trabajan ahí, para proceder a su aprehensión.

“Al parecer los internos apilaron los colchones y los prendieron; eso normalmente es una práctica que utilizan para que los saquen del encierro. Como no tenían ventilación, el fuego consumió todo”, dijo la oficial.

Horas después se conoció que el propietario de la clínica fue capturado junto con cuatro personas más.

El mayor Reinaldo Carbo, del BCBG, explicó que los bomberos ayudaron con la evacuación de los heridos y la extinción del fuego.

Sobre el sitio del incendio, describió que “es un espacio cerrado, amplio, pero con bastantes internos en la misma área. Los fallecidos quedaron en un solo sector del cuarto, en el área de duchas y baños”.

En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos informó que se procedió a la revisión de otro lugar clandestino, aledaño al sitio de la emergencia. (I)

------------------------

“No puede ser que haya clínicas sin verificación”

El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, se hizo presente en el sitio de la tragedia para conocer detalles sobre lo ocurrido.

Indignado y apesadumbrado, aseguró que “el tema de fondo es que esto no puede seguir sin ningún tipo de control. No puede ser que haya clínicas clandestinas o no, formales o informales, que no tengan verificación por parte de las autoridades competentes, que no tengan vías de evacuación y los temas de los extintores, que dejen encerrada a la gente”.

Se están investigando otras clínicas que posiblemente también sean de su propiedad, indicó Ledesma. Anoche la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) informó que el establecimiento operaba de manera irregular dado que su permiso de funcionamiento no había sido renovado.

“Las autoridades encargadas de hacer los controles y las verificaciones también tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía”, destacó el gobernador.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales Abel Gilbert Pontón, Guasmo Sur, Monte Sinaí y Mariana de Jesús, según la complejidad de sus lesiones, confirmaron las autoridades. (I)