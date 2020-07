Dos hermanos asesinaron a un menor de edad tras salir de una fiesta

Un menor de edad y dos adultos fueron detenidos el domingo pasado por ser los presuntos asesinos de un joven de 15 años.

Según el informe emitido por Fausto Olivo, titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones y Secuestros (Dinased), el cuerpo de la víctima fue levantado en el sector San Diego, en la Calle Hermita y Farfán.

Christian Adrián F. S. sufrió heridas corto punzante a la altura de la caja torácica izquierda. Tras varias investigaciones, los agentes localizaron dos cuchillos (armas blancas) con las que se presume, el joven fue apuñalado.

Según las versiones de los vecinos, el joven se encontraba en una fiesta barrial, a pesar de las restricciones por la emergencia por el covid-19. Durante el festejo, el muchacho salió con su primo Luis Miguel C. C., cuando los tres individuos lo abordaron para asaltarlos. Las víctimas se resistieron y empezó un cruce de agresiones. Uno de ellos hirió en el hombro a Luis Miguel C., mientras que otro le clavó el cuchillo al joven, a la altura del pecho.

Las unidades de emergencia atendieron al herido y lo trasladaron hasta el hospital Eugenio Espejo. Su condición es estable.

Olivo informó que los presuntos autores fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para la audiencia respectiva por el delito de asesinato.

Ellos son los hermanos Santiago Nicolás A. H. (17 años) y Paúl Geovany Ch. A.; Leonardo Natale U. S. (19 años). Ninguno de ellos tenía antecedentes delictivos. (I)