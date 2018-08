Recurso de habeas corpus de Paul Ceglia no fue admitido a trámite

El recurso de habeas corpus presentado por el estadounidense Paúl Ceglia, quien hace varios años demandó la mitad de las propiedad de Facebook, no fue aceptado a trámite por la justicia local.

Así lo dijo este jueves 30 de agosto a Efe un funcionario de la Casa de la Justicia, en el barrio de Carcelén, al señalar que el abogado defensor Roberto Calderón fue notificado al respecto el miércoles por la tarde.



El abogado ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que la audiencia se cancelaba en base a una resolución que exhorta a la Corte Nacional a lidiar con el recurso.



"Cancelada audiencia habeas corpus de Paul Ceglia. Jueza inadmite recurso acogiendo pedido de Corte Nacional", escribió el letrado.



La audiencia iba a tener lugar hoy en ese complejo judicial del norte de Quito en base a un recurso presentado por Calderón, quien consideró que se había producido una violación de los derechos de Ceglia por no haber sido llevado ante un juez en menos de 24 horas.



El estadounidense fue detenido el jueves en la provincia de Santa Elena y solo el sábado fue llevado a una corte de justicia.



En una entrevista con Efe, Calderón denunció que el arresto no se dio conforme a la ley, que contempla que "ninguna persona puede permanecer detenida más de 24 horas sin pronunciamiento de la autoridad".



Hasta el momento ningún portavoz oficial de la justicia nacional se ha pronunciado sobre el caso.



Ceglia afronta un juicio en Estados Unidos por presunto fraude y extorsión al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, al que reclamó una parte de la compañía con el argumento de que había diseñado la página web y de que así lo habían acordado en un contrato que las autoridades estadounidenses consideraron fraudulento.



Tras ser arrestado y salir con grillete electrónico, Ceglia escapó de su país en 2015 y hasta su arresto el pasado jueves estaba en paradero desconocido.



La justicia ecuatoriana resolvió el fin de semana seguir el trámite de extradición a EE.UU. del diseñador de páginas web, quien en la audiencia se negó a ser extraditado voluntariamente.



Si la Corte Nacional de Justicia no admite el recurso, el proceso de extradición puede durar unos 45 días. (I)