Fiscalía tomará la versión del excontralor Pólit en Estados Unidos

El fiscal Fabián Salazar anunció que citó al excontralor Carlos Pólit (foto) al consulado de Ecuador en Florida (Estados Unidos) para que rinda su versión sobre el caso de Petrochina y el audio difundido por el fiscal general, Carlos Baca Mancheno.

El anuncio lo realizó este martes después de la primera pericia sobre dicho audio para establecer su veracidad y procedencia.

Luego de la diligencia, Salazar aclaró que ese archivo no fue producto de una escucha irregular por parte del fiscal general. "Fiscalía no es que mandó a escuchar a nadie, no es que se hicieron actos ilegales sino que esto tiene un origen. Es lícito. Hoy se ha podido establecer el origen, el resto de pericias establecerá tiempos y lugares", expresó.

El funcionario indicó que también se ordenó la transcripción y los cotejamientos del archivo a cargo de un equipo de peritos. Ellos tendrán cinco días para entregar los informes. Además se realizará la extracción de la entrevista de Carlos Pólit, que concedió a la cadena de noticias CNN en Español.

Para este peritaje acudió Hernán Ulloa, abogado de Pólit, quien señaló que ese audio es producto de una conversación privada que no puede ser difundida ni extraída sin la autorización de quienes aparecen involucrados.

El abogado indicó que, de acuerdo con las versiones del fiscal Salazar, la conversación habría circulado en redes sociales, pero eso todavía habría que averiguar. "Examinaremos cuáles son las connotaciones y acusaciones que podrían sobrevenir", adelantó.

Para esta diligencia fue citado José Serrano, presidente de la Asamblea, quien no se presentó. Tampoco llegó su abogado. Salazar indicó que está previsto que Serrano acuda el próximo lunes, pero no se ha definido la hora.

El pasado lunes 26 de febrero, Baca reveló un audio en el que se estaría armando un supuesto plan para sacarlo del cargo. En la conversación hablan Serrano y el excontralor Pólit, quien se encuentra prófugo de la justicia y habría grabado ese audio. (I)