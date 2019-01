Fiscalía procesa a involucrados tras incendio en clínica clandestina

Las autoridades de justicia iniciaron los procesos legales contra siete personas relacionadas con dos centros clandestinos de rehabilitación de adicciones de Guayaquil, uno de los cuales se incendió la tarde de este 11 de enero y causó la muerte de 18 internos.

En un comunicado en las redes sociales, la Fiscalía General del Estado informó la mañana de este sábado 12 de enero que cinco personas son procesadas por el presunto delito de secuestro, quienes laboraban en una clínica clandestina de rehabilitación de adicciones denominada Alianza Estratégica para el no Consumo de Drogas (Aenco).

Este centro ilegal operaba cerca al local, también clandestino, incendiado la tarde del viernes en el suroeste de la ciudad, denominado Por una Nueva Vida, en donde se detuvo, en cambio, a dos personas, entre ellas el propietario.

Uno de los procesados por la Fiscalía es el administrador del centro de rehabilitación Aenco, bajo los cargos de supuesto delito de secuestro. Ello debido a que su establecimiento operaba de forma ilegal y no cumplía normas de seguridad.

Las autoridades investigan lo ocurrido en el incendio del viernes que, al parecer, fue provocado apropósito y tuvo un desenlace fatal de 18 fallecidos y 8 personas heridas. El hecho se produjo en las calles 26 y la I, en el sur de la ciudad.

La Gobernación del Guayas mediante un comunicado informó que 17 de las 18 víctimas mortales fueron identificadas y sus restos fueron entregados a sus familiares.

Los jóvenes que eran atendidos en la clínica fallecieron por no tener cómo escapar del inmueble, ubicado en el suburbio guayaquileño. Quienes se salvaron lograron abrir un hueco en la pared, dado que las puertas del lugar estaban cerradas con candado.

En el local se encontraban aproximadamente 30 personas. El recientemente posesionado gobernador del Guayas, Raúl Ledesma Huerta, confirmó la cifra oficial de 18 víctimas mortales. En su cuenta de Twitter expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Extiendo mi más sentido pésame y mi abrazo solidario a los familiares de las 18 víctimas del incendio ocurrido en #Guayaquil . Ante esta irreparable pérdida, les recordamos que no están solos, como Gobierno Nacional daremos todo el apoyo y el soporte necesario.

Según el exministro, el propietario del centro de rehabilitación clandestino no se encontraba en el momento del siniestro.

Mientras tanto, los 13 heridos reportados por las autoridades permanecen en el Hospital de Especialidades de Guayaquil, Hospital General Guasmo Sur, Hospital Monte Sinaí y Hospital Mariana de Jesús.

Al menos 60 bomberos trabajaron para apagar las llamas y rescatar a las víctimas. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó el operativo.

"El tema de fondo es que no puede ser que existan clínicas clandestinas o no, formales o informales, que no tengan verificado por parte de las autoridades competentes las formas de evacuación, los extintores", @raulclementelh.