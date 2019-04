El femicida de Pisulí golpeó a su esposa desde 2015

Amelia se cansó de las agresiones físicas y psicológicas de su esposo Miguel Adolfo A. Decidió no volver con él y eso lo enfureció.

A las 11:50 del viernes 8 de febrero, Miguel Adolfo la esperó en las afueras de su casa en Pisulí. Hubo forcejeos porque quiso que Amelia se fuera con él. Ella nuevamente le dijo que no. Sacó un cuchillo y le propinó 21 puñaladas.

“¡Ves lo que has hecho!”, incriminó el hombre a la mujer que murió inmediatamente. Luego se autoflageló con cerca de cuatro puñaladas que no fueron tan profundas como las de Amelia.

El hecho fue grabado por moradores del sector. Y, esa evidencia es una pieza fundamental de la investigación que realizó la Fiscalía por el delito de femicidio.

Ayer, en el Complejo Judicial Sur, en el sector de Quitumbe en Quito, se realizó la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio.

En la audiencia, que tuvo el carácter de reservada, estuvo Miguel Adolfo M., quien permanece detenido desde el día que cometió el crimen en el Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca.

La fiscal Alejandra Sigcha presentó elementos de convicción, entre ellos los videos del asesinato, las agresiones anteriores que sufrió la mujer por parte de su esposo. Ella contaba con boleta de auxilio y botón de pánico.

La Fiscalía investigó el caso por 30 días al tratarse de un delito flagrante. El expediente fiscal cuenta con cuatro cuerpos procesales y más de 100 fojas.

El abogado Luis Guerrero, de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública, representa a Amelia como una acción de derechos de la víctima. El pedido interpuso el hermano de la occisa, Antonio Francisco L.

La Defensoría Pública no participó como acusador particular, ya que al término de la instrucción fiscal, la familia no decidía qué acciones seguir al respecto.

Fruto de su matrimonio, Amelia y Miguel Adolfo tuvieron dos hijos, que ya son mayores de edad.

La jueza Mayra Pilco dará a conocer su decisión sobre si llama o no a juicio a Marcelo Adolfo A. el próximo martes.

Guerrero indicó que en el asesinato de Amelia hubo “ensañamiento”. Contó que las 21 heridas laceraron el corazón, pulmón, hígado y otros órganos vitales.

Detalló que los videos de los moradores fueron esenciales porque se convirtieron en “testigos vitales para la investigación”. Toda esta información fue entregada directamente a la Policía.

El abogado Guerrero manifestó que la Fiscalía en 2018 ya inició una investigación en contra de Miguel Adolfo A. por un delito de violencia psicológica y por ello Amelia contaba con una boleta de auxilio contra el detenido.

El Código Penal sanciona el femicidio hasta con 26 años de prisión. (I)