Investigan por otras violaciones a 4 españoles de origen ecuatoriano

Cuatro españoles de origen ecuatoriano cumplen prisión preventiva por violar en grupo, presuntamente, a una mujer de 19 años, la Nochevieja. Varios de ellos son investigados también por si pudieron cometer otras dos agresiones sexuales similares anteriormente.



Los detenidos, de 19, 21, 22 y 24 años, cometieron la violación de Nochevieja, supuestamente, en la localidad de Callosa d'En Sarrià, en la provincia española de Alicante (este).



Fuentes de la investigación informaron que los agentes tratan de averiguar si algunos de los cuatro encarcelados (sin precisar cuántos) participaron en otras dos violaciones grupales cometidas en el pasado en la misma zona de Alicante, pero no denunciadas en su momento.



Además, consta un cuarto caso que afecta al sospechoso de 22 años: un intento de violación en octubre de 2018, que sí fue denunciado.



En todo caso, los investigadores no descartan que aparezcan nuevas posibles agresiones o abusos de los implicados en las próximas fechas.



El abogado de la víctima de la supuesta agresión sexual de Nochevieja, Francisco González, explicó a EFE que pedirá para cada presunto violador "al menos" 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual completa en grupo y por su presunta cooperación necesaria en las agresiones de los otros tres.



El letrado subrayó que el caso está "claro" y que los inculpados "no se van a escapar" de la acción de la Justicia.



Argumentó que el vídeo de unos 5 minutos interceptado en uno de los móviles de los detenidos refleja todo lo sucedido y la víctima, que es extranjera, no consintió las relaciones sexuales porque les repetía: "¡Parad, parad!".



Según el abogado, en las imágenes se refleja "que ellos sabían lo que hacían porque hablan y se coordinan, y cuando la chica decía 'no, no, no', le tapaban la boca con la mano o alguna tela".



El alcalde de Callosa d'En Sarrià, Josep Saval, destacó que los propios familiares de los supuestos autores fueran los que denunciaron la agresión.



España vive una sensibilización creciente en los últimos tiempos contra este tipo de delitos.



En una sentencia polémica, un tribunal español condenó en 2018 a cinco hombres -conocidos como "La Manada"- por abusos sexuales y no agresión (equivalente a violación), cometidos contra una joven durante los Sanfermines de 2016. El fallo judicial provocó una rápida y fuerte reacción social y política en contra.



Los procesados, que fueron condenados a 9 de años prisión, siguen en libertad provisional pendientes de los recursos presentados en el Tribunal Supremo. (I)