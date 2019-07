En Guayaquil, 25 robos se registran cada día

Los indicadores de seguridad del Ministerio del Interior evidencian que cada mes en Guayaquil son asaltadas 700 personas; es decir, un promedio de 25 ciudadanos diariamente.

En el primer semestre de 2019 se reportaron 4.659 casos de robos; mientras que el año 2018 fueron 4.066 en el mismo período.

Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de Policía, (Guayaquil, Durán y Samborondón), dijo que en los primeros cinco meses del 2019 los delitos aumentaron en la urbe, pero que las cifras mostraron una tendencia a la baja en junio y julio de 2019.

El oficial manifestó que la Policía desarticuló 175 organizaciones delictivas en la jurisdicción bajo su mando. Además, detuvieron a 4.300 personas y decomisaron 645 armas.

El lunes 22 de julio de 2019 por redes sociales circuló la foto de un hombre con chompa y gorra de color rojo, apuntando a otro con un arma de fuego. La víctima estaba en pie, con las manos en la nuca y mirando hacia el piso.

Una mujer, que vio el atraco y pidió reserva de su identidad, contó que del susto el asaltado terminó de rodillas en la vereda. “Le gritaba que le diera la cadena que cargaba. Luego se fue con su cómplice en una motocicleta”, acotó.

Jairo C. denunció que la medianoche del 24 de julio de 2019 fue asaltado cuando circulaba en su carro por las calles Esmeraldas y Portete. “Cinco personas en dos motos me interceptaron. Dos hombres y una mujer se subieron a la fuerza a mi vehículo. Me apuntaron con dos armas y me obligaron a conducir hacia el sur de la ciudad”, relató.

Luego lo pasaron a la parte posterior del carro y lo tuvieron dando vueltas durante cinco horas hasta que lo abandonaron. Los ladrones se llevaron el carro, la billetera con sus documentos y $ 46, agregó.

Juan Carlos Soria, jefe del Distrito 9 de Octubre (donde ocurrieron ambos incidentes delictivos), indicó que el robo a personas es el delito más frecuente en ese sector. “Los objetos “calientes” son carteras, bolsos, mochilas y, principalmente, los celulares. Hemos identificado los puntos críticos y fortalecemos los controles”, sostuvo.

El 15 de julio de 2019 se reunieron, en Guayaquil, las autoridades del sector seguridad para planificar estrategias que conlleven a la disminución de los índices delincuenciales, principalmente delitos contra la vida y la propiedad.

La alcaldesa Cynthia Viteri aplaudió aquel día que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, llegue a un acuerdo por la seguridad.

Este contempla -entre otros puntos- la unificación de los sistemas de videovigilancia del ECU-911 (500 cámaras) y de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (1.100 cámaras).

El acuerdo debía ser firmado el 25 de julio de 2019. Sin embargo, ese día María Paula Romo, ministra del Interior, informó que detalles operativos lo mantenían en espera. “Vamos a llegar pronto a una solución que satisfaga a ambas partes (...) Hay que trabajar en la unificación de la tecnología y protocolos”.

Viteri explicó que “pusimos todo en la mesa: recursos, personal, tecnología, pero no se llegó al acuerdo”. (I)