‘El Chapo’ Guzmán busca fondos para su juicio

En una carta enviada por el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán al juez Brian Cogan que lleva su caso en Nueva York, se queja de las limitaciones de sus contactos con familiares y de las condiciones de su encarcelamiento.

Guzmán, custodiado por policías, acudió el jueves último a la sede de los tribunales del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos, donde se efectuó la audiencia de estatus del proceso del exlíder del cartel de Sinaloa, en México.

En la diligencia el juez Cogan fijó para el 5 de septiembre la selección del jurado que participará en el juicio de ‘El Chapo’, aún sin fecha.

El magistrado convocó a las partes para que el próximo 23 de marzo entreguen los cuestionarios que serán utilizados para la selección de los miembros del jurado.

También determinó que el 9 de abril estén listas las mociones previas al inicio del juicio, incluyendo los planteamientos a favor o en contra de que los miembros del jurado mantengan en secreto su identidad, como en principio aceptó el juez.

“Debido a las reglas que usted autorizó, se me hace imposible montar mi defensa”, asegura ‘El Chapo’ en la carta, que presentó su abogado, Eduardo Balarezo.

Además, indica que desde que está preso en Estados Unidos no ha visto a su esposa. “Por esa imposibilidad, ella no me ha podido ayudar a conseguir los fondos para pagar a mis abogados”.

“Quiero ir a juicio. No tengo intención de colaborar ni declararme culpable”, indica el narco.

También insiste en que no puede dar instrucciones para cubrir las costas legales.

“Señor juez, le pido por favor que modifique las reglas para permitir hablar con mi esposa cara a cara para solucionar esta situación. Si no, mi juicio será una farsa”, asegura el narcotraficante.

“La luz en mi celda está encendida todas las horas del día y se me hace difícil dormir”, afirma Guzmán, que fue considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo y que dirigió una banda responsable de crímenes en su país.

‘El Chapo’ fue extraditado desde México hasta Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Está acusado de 17 delitos. (I)