Ecuatoriana niega tener 97.130 euros ilegalmente

La mujer que lo cuidó durante 18 años en su domicilio de Palma de Mallorca, en España, es la principal sospechosa de apropiarse indebidamente de miles de euros.

Era un señor mayor que iba en silla de ruedas. Cobraba dos pensiones como militar jubilado y murió en 2015, con 97 años. La historia la reseña el diario Última Hora de España.

La acusada, de 64 años y origen ecuatoriano, negó todo en el juicio celebrado el miércoles en la Audiencia Provincial.

La Fiscalía solicitó una condena de cuatro años de cárcel, una multa de 3.000 euros y que indemnice a la hija del fallecido con los 97.130 euros del perjuicio.

El representante del ministerio público afirmó que el listado de extracciones bancarias, entre 2012 y 2015, es “monstruoso, apabullante”.

Añadió que la cuidadora es la única que pudo quedarse con el dinero del hombre y que abusó de la confianza, lo que se convierte en un agravante. “No hay ningún gasto inconfesable del anciano. Ni prostitución ni juego”.

La mujer aseguró que ella no fue. “No saqué dinero a escondidas de él. Yo lo acompañaba siempre a los bancos. Me enseñó a utilizar el cajero con libreta de ahorro y me daba dinero para hacer las compras. También íbamos a comer”.

La ecuatoriana empezó a trabajar para el hombre cuando falleció la esposa, en 1997. Atendía al anciano y a un hijo con síndrome de Down. Ella cobraba 1.300 euros e iba al banco cuando él se lo pedía.

El yerno indicó que el anciano le solicitó en diciembre de 2014 que se encargara de sus asuntos bancarios. La cuidadora tenía sus libretas y le entregó todas menos una. El yerno se la reclamó y ella le dijo que no. “Le pedí una explicación, pero no me la dio”.

“Examiné del año 2011 en adelante y vi que la cantidad que sacaba era desproporcionada. El mismo día sacaba 600, 600 y 600 euros de libretas diferentes. Todas las extracciones eran por cajero automático”, señaló el testigo.

Ella dijo que “no sé lo que hacía él con su dinero. Su hija también sacaba. Él jugaba a la Primitiva, Bonoloto, Lotería, los ciegos... Se gastaba unos 50 euros”, apuntó la sospechosa, quien aseguró que vino dos veces a Ecuador en esas fechas y que los pasajes los pagaba con su sueldo.

La encausada acusó al yerno diciendo que él hizo “toda esta trastada”. (I)