Exministra Duarte niega chantaje a contratista

María de los Ángeles Duarte, quien es investigada por Fiscalía del Estado en el caso Sobornos 2012-2016, se refirió a la versión ofrecida, el martes 20 de agosto, por el empresario y contratista del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Teodoro Calle.

Calle aseguró que fue chantajeado por los exministros Walter Solís y María de los Ángeles Duarte, con la amenaza de paralizar los pagos a favor de su compañía en caso de negarles su apoyo. Sostuvo que fue obligado a financiar la inauguración de obras en Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. Él entregó como evidencia seis fotografías de los eventos que pagó.

Ante lo dicho, la exsecretaria de Estado aclaró que las obras a las cuales se refiere Calle, el paso lateral de Loja (contrato de la empresa Técnica General de Construcciones) y la vía Río Pindo- Amaluza (contrato de la empresa Constructora del Pacífico) concluyeron luego de su salida del MTOP, y que las mismas fueron inauguradas por Walter Solís cuando ocupó el cargo de ministro de esa institución.

"Dice que lo he llamado a chantajearlo con inauguraciones de una carretera, de la cual nunca se hizo una inauguración formal por el largo trecho que abarcaba. Decía que se le retenían las planillas, pero me apena que haya dicho esto, porque me toca desmentirlo y con pruebas".

De esta manera, Duarte presentó un informe de Contraloría General del Estado del 2012, año en el que según Calle fue chantajeado. En el informe de Contraloría – dice la exministra - señala que la obra vial Y de Tababuela- San Lorenzo- Esmeraldas – Pedernales que la Compañía Técnica General de Construcciones fue la empresa contratista, en 2008 la obra fue contratada dentro del plan maestro.

Según la exsecretaria de Estado, esta inició sus funciones a partir de 2010. "Cuando entré al ministerio contraté fiscalización, en el informe de la misma Contraloría se hace una observación al ministerio, de por qué los anteriores ministros habían contratado la fiscalización de la obra cuando estaba sobre el 70% de construcción, una carretera de más de 400 kilómetros fiscalizada por un supervisor del ministerio que tenía a cargo dos carreteras más, que se quejaba de no tener capacidad de verificar lo que el contratista le mandaba en las planillas".

Duarte indicó que Contraloría sancionó a los ministros anteriores por no haber contratado en el momento la fiscalización de dicha obra vial. Dijo que en su período subsanó el problema. Indicó que la entidad de control recomendó la reliquidación de la empresa que estaba a cargo de las reparaciones de bacheo masivo de la carretera de Y de Tababuela- San Lorenzo- Esmeraldas – Pedernales, las planillas habrían sido cobradas con el rubro de bache asfáltico menor.

"Ese pequeño temita de bacheo asfáltico masivo, menor, para quien no sabe de construcciones, implicó varios millones de dólares cobrados en exceso por la compañía. En la página 62 del informe de Contraloría dice que las planillas de avance de obra presentaban errores que ocasionaron pagos en exceso al contratista".

Señala que las planillas de obra, de la 4 a la 28, presentadas por la compañía, generaron pagos injustificados y en exceso a favor de Técnica General de Construcciones.

"Las planillas no las autorizaba la ministras, las pagaban y autorizaban los directores provinciales, en este caso la Contraloría me pidió que le disponga al director del MTOP en Esmeraldas y al supervisor de proyectos revisar la verificación y cuantificación de las cantidades con el fin de proceder a la reliquidación de las planillas de avance de obra de la 4 a 28 de la obra Y de Tababuela- San Lorenzo- Esmeraldas – Pedernales", manifestó Duarte.

Según la exministra, la Contraloría señaló que la empresa contratista propiedad de Calle no acató la disposición de la fiscalización ni presentó oportunamente las planillas de avance de obra . "¿Por qué no presentaba y por qué ya había una disposición de que se la reliquide? No es verdad que se lo chantajeaba, él (Calle) no las presentaba para que devuelva los pagos en exceso".

"Nunca se lo chantajeó con las planillas, él nunca las presentaba porque había una orden de Contraloría de reliquidación de sus cobros en exceso", reiteró Duarte. (I)