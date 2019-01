Dominicana fue asesinada por su novio ecuatoriano en España

El crimen tuvo lugar en la ciudad de Laredo (Cantabria, costa norte de España), y la víctima es una mujer de 26 años cuyas siglas son R.A.C.S., según informaron a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en esa región.



Los servicios de emergencia recibieron un aviso esta madrugada y acudieron a la vivienda de la víctima, que presentaba signos de apuñalamiento en el tórax, aunque no pudo ser reanimada.



Tras conocerse los hechos, la Guardia Civil inició la búsqueda del supuesto autor de este asesinato, el novio de la víctima, que se entregó en las dependencias de la Policía Local de Laredo, en cuyos calabozos permanece detenido.



El hombre, de 29 años y de Ecuador, aunque no se ha facilitado su identidad, no tenía antecedentes por violencia machista ni ninguna denuncia previa.



Tampoco la víctima había presentado denuncias previas por violencia de género, según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria.



Tres vecinas de la víctima aseguraron que la pareja vivía con otros jóvenes y que tenían discusiones "normales", aunque afirmaron que esta pasada noche no oyeron nada.



El Ayuntamiento de Laredo convocó una concentración de repulsa y condena por este asesinato.



El pasado año, 47 mujeres murieron en España a manos de sus parejas o exparejas y 39 niños quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia de género.



Desde el año 2003, cuando empezaron a contabilizarse estos asesinatos, son 976 las mujeres víctimas mortales de esta lacra en el país. (I)