Desarticulan una banda dedicada al robo por sacapintas, en Quito

“Victoria 852” fue el operativo con el que se desarticuló organización delictiva dedicada al robo a personas bajo la modalidad de “sacapintas”.

La localización de la banda fue posible tras una denuncia formulada por dos ciudadanos que fueron agredidos en el sector de la Real Audiencia.

Los agentes de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones y la Subdirección Nacional de Investigaciones Contra el Delito de Derecho a la Propiedad (Sidpro-Bac), ejecutaron el pasado martes el operativo.

Los controles se enfocaron en la avenida Mariscal Sucre y Francisco de Rumihurco, en donde se ubicó al automotor y sus ocupantes, quienes de inmediato fueron neutralizados y aprehendidos en delito flagrante.

Entre los elementos vinculantes se encontraban dos armas de fuego tipo de revolver, dos armas blancas, ocho teléfonos celulares de diferentes marcas, $ 244 en efectivo y fue decomisado un vehículo.

En la intervención fueron detenidos cuatro personas; tres registraron antecedentes por robo.

Ellos son:

Jonathan C.: cinco detenciones cuatro por robo y una por tenencia

Germán C.: dos detenciones.

Fernando C.: dos detenciones por existencia del delito.

Edison L., no registraba detenciones.