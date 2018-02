Decepción amorosa lo llevó a quitarse la vida en San Valentín

Braulio se quitó la vida dentro de su vivienda, ubicada en la cooperativa Costa de Marfil, en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

El joven tenía 24 años y una decepción amorosa lo llevó a un cuadro depresivo.

El 14 de febrero bebía con unos amigos en su casa, y recordó a su mujer que se fue a vivir a España. De repente se alejó del grupo, se dirigió a su dormitorio, de donde salió con un arma de fuego.

Michael, uno de sus amigos, contó que Braulio simuló que jugaba con el armamento y decía que se mataría. Hasta que se disparó en la cabeza.

El muchacho corrió a avisarle al papá de la víctima, quien estaba en la casa de un familiar.

César Vera, el progenitor, también coincidió en que su hijo se encontraba deprimido porque su esposa lo dejó para irse a vivir a España y recientemente se enteró de que tenía otra pareja. “No sé de dónde sacó esa arma, quién se la dio, porque él no tenía”.

El personal de Criminalística de la Policía encontró en la escena un revólver calibre 38 milímetros.

“Conversé con él en la mañana. Me dijo que se sentía mal, que no sabía qué hacer y no tenía con quién desahogarse. Le dije que hablara conmigo”, contó Martha Vera, madre de Braulio, quien no vivía con ella y se enteró de lo ocurrido por una llamada.

Ella consideró que el abuso de licor lo llevó a su vástago a tomar esa decisión. (I)