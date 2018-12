Cura español pederasta fue encontrado en Ecuador

Una investigación de diario El País de España dio con el paradero de Jordi Ignasi Senabre, párroco de Polinyà, en Barcelona, quien desapareció tras ser acusado de abusar de un menor de 13 años en 1988.

El religioso se encuentra en la diócesis de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, a donde llegó recomendado por Narcís Jubany, responsable de la archidiócesis de Barcelona en 1990.

Según la publicación del diario español, las autoridades catalanas llamaron a declarar al cura en octubre de 1991 pero nunca se presentó porque estaba de misiones en Sudamérica.

En 1994 Senabre fue arrestado en Uruguay, donde había entrado con un visado turístico, pero quedó en libertad por gestiones del arzobispo de Montevideo, José Gottardi, a pesar de que las autoridades españolas pidieron su extradición. Desde entonces nunca más se supo sobre su paradero.

El País no señala cómo es que Senabre ingresó a Ecuador, pero confirmó, a través del vicario general de Santo Domingo, Galo Robalino, que se encuentra jubilado en esa comunidad, a la que llegó recomendado con una carta firmada por Jubany.

“Esta noticia me cae de sorpresa, me entero por usted, dudo mucho de que nos informaran de su situación, no creo que el obispo de entonces, don Emilio Stehle, lo hubiera permitido, pero vamos a mirar la carpeta de este sacerdote a ver qué hay”, explicó Robalino a ese diario, tras confirmar que el cura tiene documentos en los que aparece como “Sanabre”.

Tutela de Menores vaticanos confirma a El País que la Santa Sede ha revisado en los últimos años varios casos antiguos que no habían sido gestionados correctamente por los obispos, pero que el caso del cura español no está en la lista.

Senabre fue acusado de violar a un monaguillo, quien tras denunciar el hecho fue víctima, al igual que su familia, de acusaciones y calumnias por parte del comité de padres de familia donde estudiaba. Desistieron de la demanda cuando se sospechó que el menor habría contraído VIH. (I)