Cura de Yaguachi, fuera del país por denuncia

El lunes 5 de noviembre de 2018, en la Fiscalía de Yaguachi, provincia del Guayas, María Agustina presentó una denuncia en contra del sacerdote Paúl M. S., por el supuesto delito de acoso sexual a su hija, una menor de edad.

En el escrito detalla que el hecho ocurrió el sábado 3 de noviembre cuando su hija, de 14 años, recibía clases de catecismo en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la parroquia Virgen de Fátima, perteneciente al cantón Yaguachi.

En el documento indica que el sacerdote le quitó el celular a la menor durante la clase de preparación para la confirmación.

Cuando ella le pidió el celular, el párroco la llevó a su despacho y no permitió que entre su amiga, porque quería hablar a solas con la niña.

Según la denunciante, su hija le contó que el cura le propuso tener relaciones sexuales en una habitación aislada dentro de la misma iglesia. “Solo me demoro 15 minutos, no pasa nada”.

La denunciante indicó que durante el hecho, la menor -atemorizada- se negó a responder a las insinuaciones del sacerdote. “Ella se quedó callada, solo le insistió en que le devuelva el teléfono, que se quería ir y que esas preguntas no le gustaban”.

El sacerdote finalmente le devolvió el teléfono y desistió de sus intenciones después de ser interrumpido en dos ocasiones por personas que tocaron la puerta. “Le dijo a mi hija que no le contara a nadie sobre lo ocurrido porque le iban a decir loca”.

Cura sabe de la denuncia

María Agustina aseguró que el religioso tiene conocimiento de la denuncia y que incluso sus abogados han intentado contactarse con la familia para buscar una solución extrajudicial.

Pero ellos rechazaron cualquier acercamiento y les indicaron que el tema se encontraba en manos de la justicia.

También afirmó que luego de asentada la denuncia, el sacerdote lanzó comentarios negativos sobre la menor.

Incluso, insinuó que se investigue el pasado de la adolescente y que ventilaría el secreto que le confió en el sacramento de la confesión.

La mujer se quejó por la demora de las diligencias judiciales. Por ejemplo, “la cita para el peritaje psicológico de la menor se la agendaron para febrero de 2019”.

“Cómo harán que la niña reviva un evento tan traumático luego de tanto tiempo, obviamente el recuerdo no estará tan claro”, se quejó.

Además, manifestó que el fiscal designado inicialmente para el proceso se excusó de seguir el caso por tener enemistad con uno de los abogados defensores y quería evitar que cuestionen sus decisiones por este motivo.

Según personal de la Unidad de Violencia de Género de Yaguachi, la denuncia contra Paúl M. S. fue remitida a la Judicatura de Guayaquil para el resorteo de un fiscal que lleve el caso.

Sin embargo, a fecha 5 de diciembre, un mes después de registrarse la acusación, la causa sigue a la espera de un nuevo agente.

Sacerdote fuera del país

El personal de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Yaguachi, aseguró que el sacerdote no se encontraba en el recinto religioso, pues estaba excusado de sus funciones por tiempo indefinido y por el momento era imposible contactarlo.

La Secretaría de la Diócesis de Yaguachi, a la cual pertenece esta iglesia, aseguró que el obispo, monseñor Aníbal Nieto, tiene conocimiento de la denuncia, pero, por lo delicado del tema, no se pronunciará.

Lo que sí confirmó es que el sacerdote Paúl, denunciado por supuesto abuso a una menor, ya no está en el país.

César Piechestein, vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil, explicó que cuando se presenta este tipo de casos, las personas afectadas deben denunciar en la Fiscalía y en el Tribunal Eclesiástico, órgano de la Iglesia que revisa estas causas.

“Si no se denuncia en el Tribunal, las autoridades eclesiásticas no actuarán porque no conocen del caso, pues la Fiscalía no tiene entre sus protocolos informar a la Iglesia”, sostiene. (I)