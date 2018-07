Exmandatario dice que la orden de arresto es parte de un "complot"

El expresidente ecuatoriano Rafael C. dijo que la orden de detención preventiva que le impuso este martes la Corte Nacional de Justicia de su país forma parte de un "complot" político que ya se conocía desde hace meses.



La Corte aceptó la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del exmandatario, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito el 2 de abril.



La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de junio tras ser vinculado penalmente al caso del intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda en Bogotá, en agosto de 2012.



En la que es su primera reacción a la decisión, Rafael C., que reside en Bélgica desde hace un año, recordó un mensaje de Twitter del 10 de noviembre de 2017 en el que Balda adelantaba su arresto.



"Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que me pondrían orden de captura de Interpol. ¿Adivino o parte de un complot? Hagan sus apuestas. En las próximas horas enviaré un vídeo por redes. ¡Hasta la victoria siempre!", dijo el expresidente en un mensaje de Twitter



El pasado 18 de junio, Rafael C. fue vinculado penalmente al caso de intento de secuestro de Balda en Colombia, en 2012, un episodio que ya fue juzgado en el país vecino y por el que Ecuador abrió un proceso este año.



El exlegislador, desde este martes 3 de julio parte de la acusación particular, afirma tener pruebas que implican directamente a Rafael C. en el intento de secuestro.



Sin embargo, el exmandatario asegura no estar vinculado al caso y denuncia desde hace meses una conspiración de sus enemigos políticos.



Sobre el proceso en su contra, en otro mensaje por la misma red, el expresidente afirmó que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, fue "puesto a dedo", que se le ha vinculado al caso "sin ninguna prueba", que la jueza "se allana al desacato de la Asamblea Nacional", y que la medida cautelar que le ha impuesto es "imposible de cumplir".



"¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. ¡Venceremos!", concluyó. (I)