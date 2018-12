Contralor califica de infundada denuncia en su contra 

El Contralor subrogante Pablo Celi indicó que la denuncia que investiga la Fiscalía realizada por un ciudadano que lo acusa de usurpación de funciones es infundada.



Celi puntualizó que la acusación en su contra no tiene sustento legal y que no se la puede sostener desde el punto de vista jurídico y dijo que el objetivo es exclusivamente político.



El funcionario aseveró que la Contraloría va a presentar toda la documentación que requiera la Fiscalía, "sin embargo, estamos absolutamente claros de que este tipo de acciones tiene un solo objetivo que es deslegitimar el trabajo que está ejerciendo la función pública en el país".



Remarcó que es lamentable que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos e impedir la conclusión de investigaciones con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría ha puesto a consideración de la misma Fiscalía.



Por eso afirmó que en la Fiscalía "hay una gran celeridad para coger una denuncia sin sustento y mucha lentitud para los indicios penales que, de manera sustentada, la Contraloría viene presentando en el último año en todos los sectores (...) Tenemos una amplia gama de circunstancias que tocan aspectos penales que se mantienen no tratadas en la Fiscalía".



El Contralor aseguró que no renunciará y que seguirá trabajando con absoluta legitimidad por un mandato legal y opinó que este tipo de denuncias sólo buscan generar caos e impedir que la Contraloría siga operando.



Las declaraciones las emitió luego de un acto organizado por la Cámara de Comercio de Quito en la que fue condecorado por su trabajo en la lucha contra la corrupción. (I)