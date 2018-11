Consejo Transitorio analiza pruebas de confianza para candidatos a Fiscal

Para este viernes 16 de noviembre está previsto que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), en su sesión ordinaria, conozca y resuelva sobre la renuncia presentada el miércoles por el fiscal general del Estado (e) Paúl Pérez Reina.

En la misma sesión se prevé que sea designado el reemplazo temporal, según confirmó el vocal del Consejo Transitorio, Luis Hernández, dignidad que recaería en la actual fiscal general subrogante, Ruth Palacios.

Ella se convertiría en la cuarta fiscal general en lo que va del 2018, que comenzó con Carlos Baca Mancheno y que prosiguió con Gen Rhea y el actual renunciante Paúl Pérez Reina.

Palacios estaría encargada mientras dure el proceso de designación del titular definitivo (dos o tres meses), que según Hernández se concretaría a comienzos del próximo año. “Nuestra misión y deber es velar porque lo más rápido posible los mejores ecuatorianos y ecuatorianas concurran y participen”, dijo.

La inestabilidad en la Fiscalía General se produjo por el juicio político al que fue sometido Carlos Baca Mancheno en el mes de abril, el cual dio como resultado su censura y destitución.

Esto llevó a que asumiera la Fiscalía General el subrogante de ese entonces Gen Rhea, pero él estuvo solamente desde el 27 de abril al 3 de mayo, cuando el CPCCS-T designó y posesionó como fiscal encargado a Paúl Pérez.

La dimisión se presenta en circunstancias en que la Fiscalía lleva a cabo varias investigaciones por hechos vinculados a casos de corrupción en el gobierno pasado.

Está abierta una indagación en contra del expresidente Rafael C. D. por peculado y fraude procesal; y otra en contra del exsecretario nacional de Comunicación, Fernando A. E., también por peculado. Además está el caso del exgerente de Petroecuador, Carlos P. Y., por diferentes delitos y otros más.

Esto es lo que preocupa a algunos juristas como al político César Montúfar, quien considera que la salida del fiscal podría retrasar los procesos, entre ellos el de delincuencia organizada en contra del exmandatario, caso en el que él es acusador particular.

“Esos procesos van de una u otra manera a paralizarse en este momento en que es importante avanzar en la lucha contra la corrupción”, manifestó.

En el caso de Carlos P. Y., su abogado Miguel Arévalo tiene el mismo temor porque la subrogante tendrá que volver a conocer el caso. Además hizo reparos en cuanto a Ruth Palacios porque aseguró que “ella se ha limitado en la emisión de ciertos impulsos fiscales a favor de mi defendido”.

Durante la administración de Pérez Reina se dio impulso a varias investigaciones, especialmente las relacionadas con el narcoterrorista alias “Guacho”.

Pero otras como las de los casos Singue, Petrochina, Deuda Pública, Caminosca, Manduriacu u Odebrecht y derivadas, que involucraban a funcionarios como Rafael C. y Jorge G. E., quedaron estancadas.

En su último desplazamiento internacional, esta vez a China, el fiscal Pérez Reina figuró en la suscripción del tratado de asistencia legal mutua en materia penal y en dos instrumentos de cooperación interinstitucional.

Selección de Fiscal tendrá un reglamento

El pleno del Consejo Transitorio tendría previsto aprobar este viernes 16 de noviembre el mandato para la selección del fiscal del Estado, el cual incluiría que los postulantes rindan también pruebas de confianza.

La comisión técnica encargada de la elaboración del reglamento culminó este jueves 15 de noviembre la revisión del documento y lo puso a consideración de los consejeros para su aprobación. La normativa contemplaría una entrevista personal al candidato por parte de los consejeros, apoyada por la presencia de un experto sicólogo.

Al respecto Xavier Zavala, miembro del CPCCS-T, dijo que no está de acuerdo con ese mecanismo, pues “fue usado en épocas pasadas para premiar o castigar al que no convenía. Me parece un gran error esta entrevista, por la subjetividad que encierra, por eso sugerí que fuera reemplazada con una prueba escrita”.

En la sesión de este viernes 16 de noviembre se tomará una resolución. (I)

Ruth Palacios estará hasta que designen al definitivo

La fiscal general subrogante, Ruth Palacios, será quien reemplace al fiscal general (e) Paúl Pérez Reina hasta que sea designada la autoridad definitiva.

El anuncio lo hizo el presidente del CPCCS-T, Julio César Trujillo, el jueves pasado, al hacer pública la dimisión de Pérez.

Palacios, una fiscal de carrera, ha tenido una destacada actuación en su trayectoria, por lo que sus méritos fueron tomados en cuenta por el Consejo de la Judicatura (CJ) para sus ascensos.

El 20 de julio de este año, mediante resolución 038 A, el CJ designó a Pérez Reina como Fiscal General del Estado subrogante, en estricto orden de puntuación, sobre la categorización de fiscales a nivel nacional.

El mismo documento señala que se da por terminado el período para el que fue designada como fiscal subrogante la doctora Thania Moreno, quien además era fiscal provincial de Pichincha.

Debido a que Moreno fue suspendida por 90 días, ella fue sustituida en su cargo provincial por Fabián Salazar.

Pero fue el 22 de junio que el Consejo de la Judicatura nombró a los nuevos 23 fiscales provinciales y aparece como nueva fiscal de Pichincha Ruth Palacios, quien días después fue nombrada fiscal general subrogante. (I)