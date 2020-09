Consejo de la Judicatura insiste en que el Ministerio de Salud entregue información sobre carnés de discapacidad

El Consejo de la Judicatura (CJ) emitió un comunicado con el cual anunció que continúa a la espera de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) entregue la información solicitada para determinar la legitimidad de los carnés de discapacidad obtenidos por servidores de la Función Judicial.

A inicios de julio del presente año, el Pleno del CJ tras conocer la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de servidores judiciales, dispuso a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que “inicie una investigación rigurosa” para recabar elementos que sirvan para, de ser el caso, adoptar “acciones en el ámbito disciplinario, penal e inclusive tributario”.

Dicha dirección solicitó la información pertinente al MSP, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), también pidió a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la institución.

Además se solicitó que verifiquen si la información y documentación presentada por servidores judiciales, con respecto su condición de discapacidad, fue obtenida de acuerdo con las normas vigentes en el país.

Sin embargo, y pese los reiterados pedidos del CJ, el MSP, entidad competente para verificar la legitimidad de los carnés de discapacidad, no ha entregado toda la información solicitada.

#AHORA | La @PresidentaCJ participa en el Panel para acabar con la impunidad combatiendo efectivamente la corrupción, en el marco de la primera reunión entre periodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de @ONU_es contra la Corrupción (CNUCC). pic.twitter.com/h38M1oT1qF — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) September 4, 2020

Este pedido surge a partir de una denuncia con la que se conoció que el empresario Daniel Salcedo Bonilla, señalado en un caso de venta irregular de insumos médicos en hospitales del IESS.

La Aduana alertó de que Salcedo trató de adquirir un vehículo importado, bajo el beneficio de acción afirmativa con carné de discapacidad. Ese hecho puso al descubierto la presencia de organizaciones que otorgan carnés de discapacidad para obtener beneficios.

En estos casos han estado involucrados desde funcionarios de hospitales, deportistas, asambleístas, hasta funcionarios judiciales.

Información por verificar

Según el CJ, hasta el momento, la Cartera de Salud envió un informe preliminar relacionado con los jueces y continúa pendiente la información del resto de funcionarios jurisdiccionales y administrativos del CJ, Fiscalía y Defensoría Pública.

En ese documento, la mencionada cartera de Estado señala que tras revisar la información que respalda la emisión de los carnés para personas con discapacidad, que consta en el Sistema de Información en Línea (SIL), “(…) del listado de los 98 jueces remitido por el Consejo de la Judicatura, 37 casos sí cumplen con la documentación registrada, 58 casos ingresan al proceso de verificación, es decir, no cumplen con las parámetros establecidos en la Ley y son sujetos al envío de información por parte del usuario y revisión física del expediente, y 3 casos no existen registrados en el SIL, por lo que se concluye que no deben haberse emitido carnés de discapacidad, en éstos casos específicos”.

#BOLETÍN | Consejo de la Judicatura reitera pedido para que Ministerio de Salud entregue información de servidores judiciales con carnés de discapacidad. Más información en: https://t.co/MAi1WknNkB pic.twitter.com/vaYbKBGKxg — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) September 4, 2020

Por su parte, la Dirección de Transparencia del CJ, luego de conocer el reporte preliminar del MSP, solicitó a la Dirección de Talento Humano, verificar si los 61 funcionarios que constan en dicho informe (aquellos que no cumplen con los parámetros establecidos y los que no están registrados en el SIL).

También confirmar si se beneficiaron con el puntaje de acción afirmativa por condición de discapacidad, en los concursos públicos de oposición y méritos, impugnación y control social, para su ingreso, ascenso o promoción en la Función Judicial o si han sido beneficiados en la obtención de jubilaciones, mediante el uso de estos carnés. (I)