Código de la Niñez vuelve al debate como prioridad

Después del seminario internacional que se cumplirá entre mañana y el jueves en la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia definirá el informe para primer debate sobre el proyecto de ley de Reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.

Organizado por el Grupo Parlamentario por la Niñez, integrado por las comisiones legislativas de Justicia, Derechos Colectivos y Aampetra, en el evento en el que intervendrán expertos internacionales se abordarán tres temas: Código de la Niñez, el sistema de protección y el castigo corporal.

“Luego de ello esperamos que inmediatamente venga el informe para primer debate del Código de la Niñez y la Adolescencia”, manifestó el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego, al admitir que sería la próxima semana.

El pasado jueves (3 de abril), el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó nueve proyectos de ley que se suman a las prioridades de la agenda de trabajo de la Asamblea, entre ellos las reformas al Código de la Niñez, que se encontraba suspendido desde hace alrededor de cuatro meses.

Samaniego reveló que como consecuencia de la socialización y discusiones del cuerpo legal, hasta el momento cuentan con un borrador de informe para primer debate, sobre el cual hay muchas observaciones y al que se añadirían, de ser necesario, temas o propuestas que salgan del seminario.

No obstante, aclara que retomar el trámite de este cuerpo legal depende de la presidenta de la Comisión, Marcela Aguiñaga. “Esperemos que lo ponga en consideración”, manifestó.

El legislador integrante de la Comisión, Luis Fernando Torres, advirtió que por falta de consensos no se aprobó antes el borrador del informe y detalló que “está a la espera del pronunciamiento de los comisionados”.

Los temas sin consenso

Según el asambleísta Torres, la tenencia compartida y las pensiones alimenticias son los temas neurálgicos que han impedido que se llegue a un consensos y con ello avanzar en el trámite de la normativa. La asambleísta y comisionada, Encarnación Duchi, coincide con el legislador sobre los puntos sin consenso y subraya que la patria potestad se ha convertido en un nudo crítico.

Actualmente el Código de la Niñez establece un procedimiento para dar la patria potestad sea al padre o madre, primero por acuerdo mutuo y de no haber este acuerdo, la norma establece la preferencia para la madre.

Según Duchi, aquí nace el problema porque se quiere quitar la preferencia. No obstante, considera que son aspectos en los que se debe buscar alternativas y para ello son los debates.

La legisladora Karla Cadena, también integrante de la comisión, es una de las que se opone a que la prioridad y preferencia se le quite a las madres, por considerar que “es un tema sustancial que no se puede cambiar”.

Franklin Samaniego fue más duro y habló inclusive de la posibilidad de archivar el proyecto de ley, y más bien ir por una revisión integral de las normas relacionadas a los niños y jóvenes.

“Recordemos que los derechos de los niños no se circunscriben a pensiones alimenticias, eso fundamental, pero no es todo. No podemos dar mucha relevancia a la tenencia compartida, ya que hay elementos fundamentales superiores que son los derechos de los menores”, manifestó.

A su criterio, se debe revisar el Código de la Niñez y el sistema especializado de protección a menores porque al haberse desmantelado parte del sistema con la Ley del Consejos Nacionales para la Igualdad, se dejó en la indefensión y en la inoperancia espacios como las juntas cantonales de protección de derechos, que eran juntas cantonales de protección de la niñez y adolescencia.

Durante su rendición de cuentas el pasado 28 de febrero, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, indicó que los temas que han generado un debate profundo tiene relación con que prevalezcan normas más severas cuando los progenitores son denunciados en casos de violencia o cualquier otro tipo de delito contra la vida y la pérdida de la patria potestad. “La Comisión de Justicia todavía no ha podido sacar un informe por no tener el consenso de los miembros”, manifestó la asambleísta. (I)