Ceglia dice que creará empresas tecnológicas en Ecuador

Paul Ceglia está desde hoy libre. Y por ello se rasuró la barba que le acompañó en prisión desde el 23 de agosto de 2018, cuando fue arrestado en Santa Elena. Salió la noche del martes 11 de junio del 2019 del Centro de Detención Provisional (CDP) y ahora ya piensa en su futuro. Creará empresas tecnológicas y de inteligencia artificial para dar trabajo a muchos jóvenes en el Ecuador.

Cuando estuvo en el CDP enseñó a los privados de libertad a preparar pan y, a cambio, de ellos aprendió el idioma español. "Fue duro porque si tuve un pan, tuvimos que repartirlo para 10 personas".

Le acompañó su esposa Marie y su hijo Orion. "Me parece un imposible, pensé que nunca llegaría", dijo, no sin antes agradecer al presidente Lenín Moreno, a quien calificó como "Corazón de León".

El abogado Norman Pérez señaló que la solicitud de asilo territorial se presentó el pasado 10 de abril de 2019 y aquello actualmente queda en manos de las autoridades de Cancillería y Ministerio del Interior.

Pero, hasta tanto, dijo el abogado que no cambia la situación jurídica de Ceglia.

El abogado indicó que no cabe una segunda solicitud de extradición de EE.UU. así se concrete a futuro una extradición de personas que ha solicitado el gobierno de ese país.

Hasta ahora, el estatus de Ceglia es de "un extranjero en el Ecuador", dijo Pérez y adelantó que todos los trámites legales están en marcha.

Marie Ceglia, esposa de Paúl, señaló que ahora está tranquila de estar junto a su familia. El martes, en la noche, señaló que no podía creer de sentir a su esposo junto a ella. "Es un sueño por fin poder pasar el Día del Padre junto a mi esposo", apuntó.

Paul Ceglia, que es irlandés- estadounidense, además de su hijo ecuatoriano, Orión, tiene dos hijos de 16 y 14 años. El menor vive aún en EE.UU.

El abogado Pérez indicó que la familia no tuvo nunca restricciones para usar Facebook.

Los problemas legales de Ceglia empezaron en 2003, cuando interpuso una demanda en contra del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, argumentando que le entregó una inversión de $ 1.000 a cambio de 50% de la compañía. Pero los abogados de Zuckerberg señalaron que sí tenían un contrato, pero que Ceglia alteró el mismo con referencias a la red social.

Por ello, un juez de Buffalo desestimó la demanda en 2014 y los fiscales interpusieron cargos por el delito de fraude. Los análisis forenses determinaron que el contrato y varios correos fueron falsificados para que pareciera que Zuckerberg prometió la mitad de las acciones.

Ceglia, quien era vendedor de pallets en Nueva York, fue obligado a usar un grillete en el tobillo, que en 2015 se lo quitó y huyó con su esposa.

Sobre Mark Zuckerberg, Ceglia dijo: "Mi mamá me enseñó a no hablar de nadie y así lo haré, no diré nada". (I)