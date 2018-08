En el caso Gabela también desapareció documentación

Las actas, registros de asistencias, grabaciones y otros documentos del trabajo del Comité Interinstitucional creado por el anterior gobierno para investigar el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, también desaparecieron.

Así lo confirmaron los legisladores Marcela Aguiñaga, Jeanine Cruz y César Rohón, integrantes de la Comisión Ocasional legislativa que analiza el Caso Gabela, durante la sesión que mantuvo la tarde de este miércoles este órgano parlamentario.

La prueba es la versión que rindió la exministra de Justicia en el período 13 de mayo de 2011 y 19 de junio de 2013, Johana Pesántez, donde aseguró que toda la documentación quedó a cargo de la Secretaría General del Comité, que era presidido por el Ministerio de Justicia.

En su intervención de una hora 20 minutos, informó que en su gestión, como presidenta del Comité Interinstitucional, recibió el primer y segundo informe o producto del perito argentino Roberto Meza, sobre el caso Gabela, los cuales estaban firmados y sumillados.

El tercer informe no lo recibió, porque su renuncia fue aceptada el 19 de junio de 2013 y el documento fue entregado tres semanas después, el 8 de julio de 2013.

Tras subrayar que el primer informe tenía relación a la planificación, mientras que el segundo sobre las acciones técnica-criminalística, sostuvo que, toda esta información fue verificada por la Contraloría del Estado, la cual no estableció ningún tipo de responsabilidades y que cumplía con lo acordado en el contrato.

“La información debe constar en la secretaría general del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y quien era responsable de toda esta documentación es la Secretaría General del Ministerio”, enfatizó, al señalar que en algunas ocasiones ella pidió que se graben las reuniones.

Marcela Aguiñaga, fustigó el hecho de que ahora esa documentación, al igual que el tercer informe no aparezcan.

“Hoy he puesto mi rechazo ante el presidente de la Comisión Ocasional, porque los documentos que solicitamos y que nos certifique el Ministerio de Justicia, resulta que nos contestan que no hay, que no existen, que no pueden dar fe de ello ni veracidad del contenido de lo que nos están certificando”, señaló al calificar que esto es un obstáculo.

Nadia Ruiz, exviceministra de Justicia en la gestión de Lenín Lara, quien también fue recibida esta tarde en Comisión General por los comisionados, reveló que en la reunión del Comité Interinstitucional del 10 de noviembre de 2013, en la que participó por primera vez, el perito Meza hizo una presentación de lo que ella presume era el tercer informe o producto.

En esa reunión de alrededor de tres horas, dijo que el perito habló de varios nombres de personas, entre ellos los que habían sido entrevistados para su labor, así como de los que estaban siendo procesados por el caso.

Reveló que posteriormente, varios de los miembros del Comité entre ellos los exministros José Cordero, María Fernando Espinosa, Carina Arguello, del Ministerio del interior, entre otros, fueron convocados al Palacio de Gobierno por el Secretario Particular de la Presidencia, Omar Simon, para hablar del tema y fue cuando se conoció que el exministro Homero Arellano, estaba en desacuerdo con la conclusión del que el crimen era consecuencia de delincuencia común.

El presidente de la Comisión Ocasional legislativa, César Litardo señaló que toda la información que están recabando será contrastada para buscar esclarecer los hechos, aunque admitió su preocupación porque no aparezca mucha documentación. (I)