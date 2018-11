Una alerta cada dos horas emitió el dispositivo de vigilancia de Alvarado

“La culpa es del grillete”. Esta es la frase usada por asambleístas luego de las comparecencias de autoridades y exfuncionarios, tras la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

Los legisladores apuntan a una investigación más incisiva sobre el escape del exministro, quien afronta un proceso penal por presunto delito de peculado.

Una duda que se pretende despejar es si es posible que el dispositivo de seguridad de Alvarado haya emitido una alerta cada dos horas en los días que mantuvo el grillete en su tobillo izquierdo.

La información entregada por el entonces ministro de Justicia (e) Paúl Granda revelaba que el grillete electrónico emitió 245 alertas de intento de retiro entre el 28 agosto y el 20 de octubre pasados. En ese período también se encendieron más de 500 avisos de que la pulsera corría el riesgo de apagarse.

Es decir, ocurrieron 745 alertas en 53 días antes de que Alvarado dejara abandonado su dispositivo en el kilómetro 49 de la carretera Simón Bolívar, una vía perimetral de la capital. Es decir, había una alerta cada dos horas.

A pesar de esta cifra, solo en una ocasión fue informada la Policía. Eso ocurrió el pasado 20 de septiembre cuando se le pidió al agente Darwin Guamán que acudiera al domicilio del exfuncionario para verificar qué sucedía.

La defensa del exministro aseguró que siempre estuvo monitoreado por los equipos del Ministerio de Justicia desde las oficinas del ECU-911. Esa custodia empezó en agosto pasado cuando se le impuso el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, como una medida preventiva.

Como parte de esa vigilancia no le concedían permisos para salir de Guayaquil sin cumplir con los requisitos para hacerlo. Uno de ellos era solicitar el aval con un tiempo previo. Así ocurrió cuando quiso viajar a Daule, a 30 minutos de Guayaquil.

El 28 de septiembre ocurrió esa revisión a las 08:30. Sin embargo, según Vannesa Mejía, quien trabajó en el monitoreo del sistema en el Ministerio de Justicia, a pesar de ese arreglo, el grillete seguía emitiendo alertas de inconvenientes técnicos.

Desde el 28 de septiembre hasta el 13 de octubre el dispositivo activó 25 alertas de retiro y otros cientos de avisos de batería baja. Al encenderse esas alertas le solicitaban a Alvarado varias fotos de los presuntos daños en los pines y en los cables de carga, que, según la defensa, fueron arreglados por técnicos privados.

Mejía aseguró que todos los inconvenientes con el sistema fueron alertados. Uno de los que más llamó la atención fue el que arrojaba información errónea al señalar que una persona se encontraba en China, pero en realidad estaba en Ibarra. Así lo comprobaron cuando la llamaron por teléfono.

Para el asambleísta Homero Castanier (CREO) son evidentes las falencias en el sistema. Incluso aseguró que el contrato con la empresa proveedora del monitoreo georreferencial terminó el 13 de octubre, siete días antes del escape de Alvarado.

Mientras que Mejía recalcó en la Asamblea que el día que ocurrió la fuga de Alvarado, el sistema se cayó por una hora y cuando ocurría eso la señal de ubicación de los grilletes llegaba tardía.

Investigación

Los asambleístas César Rohón (del PSC) y Elio Peña creen que debe investigarse tanto el uso que se dio a la plataforma informática como a las personas que estuvieron a cargo de ellas. Mientras tanto, la investigación en la Asamblea sigue y se esperan los informes por escrito de las autoridades para terminar con las comparecencias en el pleno. (I)

En la justicia

La fiscalía sigue la indagación

El proceso penal por el supuesto peculado en la Secretaría Nacional de Comunicación está en la etapa de instrucción fiscal. Hasta el momento se solicitaron más pericias técnicas, contables y nuevos testimonios.

No hay información del asilo

El canciller José Valencia dijo que no existe información oficial sobre el país que acoge al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. El Canciller sostuvo que no hay una persecución política en su contra.



Protestas por información

Los abogados de Fernando Alvarado aseguraron que se envió información errada a la Interpol para solicitar una alerta roja contra su cliente. Hasta este viernes 16 de noviembre ese organismo no tomaba una decisión.



En la Corte Nacional

La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia lleva un registro de las asistencias diarias de Pablo Yánez, testigo clave en el juicio por presunta malversación de fondos en la Secom. Él trabajó con Alvarado.



La búsqueda se mantiene

La Policía y los equipos de Inteligencia siguen el paradero del exministro Alvarado y de otros tres exfuncionarios de la Secom.

------------------------------

Empresa de China tiene filiales en toda la región

La empresa estatal china CEIEC es la proveedora del sistema y aparatos de vigilancia electrónica (grilletes) contratados por el Ministerio de Justicia, para cumplir con una disposición del nuevo Código Penal que establece el uso de esos aparatos como una medida alternativa a la prisión de una persona en etapa de investigación o prelibertad.

Adriano Wang y Sergio Li Sen, representantes de la compañía, defendieron la calidad de su servicio luego de las críticas por el escape del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Ellos aseguraron que el sistema funciona correctamente y que los dispositivos no tienen inconvenientes técnicos.

Según su contrato, la compañía además de entregar los grilletes se comprometió a ejecutar un desarrollo personalizado del sistema de vigilancia. Esto incluía todos los equipos y programas informáticos para la implementación de los data center y lugares de monitoreo en Quito, Cuenca y Guayaquil.

Estos aparatos tienen una vida útil de cinco años y la empresa ofreció una garantía de tres años para reponer los grilletes dañados.

El sistema de vigilancia funciona con señal y batería, tiene un chip como un celular. Utilizamos las redes de las operadoras telefónicas para que emitan las alertas en tiempo real.

La ventaja es que cuando el equipo entra en una zona sin cobertura memoriza las ubicaciones y alertas y las emite al centro cuando tiene señal nuevamente. No es recomendable que las personas entren a zonas sin cobertura, pero eso es asunto de la parte operativa en la que la empresa (CEIEC) no interviene.

Este no es el primer contrato grande que mantiene CEIEC con el país. El primero y más importante fue la implementación de toda la tecnología que usa el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.

Este trabajo le valió reconocimiento internacional y también fue contratado por los gobiernos de Venezuela y Bolivia para replicar un sistema muy parecido al ecuatoriano, con un sistema de vigilancia y monitoreo a través de cámaras. (I)