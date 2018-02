25 años de prisión dio Perú a secuestrador de niño ecuatoriano

Con abrazos y besos fue recibido Matteus, el niño de 4 años raptado en Monte Sinaí (Guayaquil) y que fue trasladado hasta Trujillo (Perú).

La pesadilla empezó el pasado 31 de enero cuando el menor desapareció de su vivienda. El autor fue un ciudadano peruano, amigo del padre del menor, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión por el delito de trata de personas en el país vecino.

Una fuente no identificada confirmó el hecho ante la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), la misma que compartió la información proporcionada por la policía peruana.

El trabajo de coordinación binacional entre ambos países permitió dar con el paradero del niño en Trujillo, en donde fue rescatado y luego entregado a su madre, María Belén Contreras.

Ella agradeció la gestión de la Policía Nacional.

“Estoy muy feliz porque mi niño está conmigo. Agradecida con la Policía por toda su ayuda”.

Contreras explicó que el secuestrador tenía intenciones de llevar al niño hasta Chile. “Ese hombre me dijo que mi hijo solo extrañaba a sus hermanas y no a mí, eso jamás le creí. No tenía intenciones de devolverme al niño; me avisó que se lo llevaría a Chile y que cada semana enviaría videos como constancia de que se encontraba bien”. (I)