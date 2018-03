226 mujeres privadas de la libertad pasaron a octavo de básica

Con su uniforme de color anaranjado llegaron, a la sala de visitas del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Latacunga, las 226 privadas de la libertad que recibieron sus capas y birretes, así como sus certificados.

Ellas concluyeron la educación básica media, a través del programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), que impulsa el Ministerio de Educación.

La interna Bélgica C. expresó que cuando estaba libre no pasaba de segundo grado porque no tenía dinero para estudiar y tampoco podía ir a la escuela porque cuidaba a sus cuatro hijos. “Desde que ingresé al CRS Latacunga termine la educación básica y seguiré estudiando”. (I)