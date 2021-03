Los atletas, cantantes, músicos, escritores, poetas, cineastas, actores, pintores, conferencistas, emprendedores, científicos, inventores, entre otras estrellas, al inicio de su carrera artística tienen que regalar su trabajo pero también son símbolos de continuas burlas e incontables humillaciones.



Los comentarios funestos que escuche en su entorno no le permitirán disfrutar en un futuro de la mágica vida que gratamente ofrece el arte. Para llegar a distinguido nivel debes vivir pruebas muy difíciles en tus comienzos. Sé leal a tus metas, nunca traiciones la pasión de tu corazón, haz lo que te apasiona, pero no lo hagas por fama o dinero, entrégate ilimitadamente sin condiciones y obtendrás resultados de inmensurable asombro.



Se paciente, constante y fiel a tus ideas, lo que tu mente diseñe se convertirá en grandiosa realidad siempre y cuando tus acciones sean admirables e infinitas. Nunca dejes agonizar lo que anhela tu corazón. Tu presencia en el mundo es de gloria e inspiración verdadera; no culpes a nadie por tus caídas; si hoy estás caído levántate a conquistar lo que siempre te ha atraído, no te quedes distraído en la dificultad, así nunca podrás adquirir lo que realmente deseas.



Has nacido para ser espléndida referencia en la historia de incontables generaciones, vive para cautivar y cultivar los talentos que la vida cordialmente te ha otorgado.

No desperdicies lo más valioso de tu vida, ese tesoro es el tiempo presente. Hoy es el mejor día para despertar, para vivir, compartir, amar, actuar y emprender con excelsa entereza. No seas eterno espectador de los grandes triunfadores, sé brillante artista de tu vida; tu potencial es eminencia sugestiva, lamentablemente ha vivido en espesa tiniebla, la aurora de hoy es el momento célebre e ideal para darle color inmortal a tu nombre y apellido.

Tus discípulos, amigos y descendientes estarán orgullosos de que hayas vivido en el mundo terrenal. Saber adornar nuestro legado es el arte por el cual todos diariamente debemos trabajar, tu huella será la estrella que lealmente iluminará a tus seguidores. No dejes que personas egoístas o pensamientos insignificantes desvíen lo sensacional que tienes para aportarle a la humanidad, la misión singular de tu fastuosa e inigualable existencia debe ser modelo a imitar.



El universo te ha concedido abundantes talentos, él te ha complacido exclusivamente; tu afable responsabilidad es darle excelentes resultados a través de la cálida solidaridad con tu pueblo hermano.



Quien trabaja por el arte y para el arte merece recibir genuinos elogios; Los principiantes de la vida artística deben ser apoyados y nunca ignorados; ellos y ellas le dan extraordinaria distinción a cualquier nación del planeta... Nunca te dejes dominar por el ego, no permitas que el prodigio de tu corazón se contamine de los inadecuados sentimientos y amigos; relaciónate con quienes te motivan a vivir con refulgencia y no de aquellos que te provocan toneladas de preocupaciones; rodéate de quienes encienden inspiración positiva, de quienes aprecian el arte con arte, de quienes desconocen envidia, de quienes son luz en plena nebulosidad de tu destino.



Aprecia con sublime sutileza a las personas que le dan fascinante e inspirador aroma a tu férvida respiración. (I)