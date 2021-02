Trevi in da house, la nueva gira en línea de la cantante mexicana

En este 2021, la diosa de la noche, Gloria Trevi, dice presente para entregarse intensamente sin miedo y adueñarse nuevamente de los escenarios.



Después de varios meses sin realizar presentaciones, la creadora de "Todos me miran", regresa para beneplácito de sus seguidores en un concierto llamado Trevi in da house, cuyo ingrediente principal son sus grandes éxitos.



La cita es este sábado 27 de febrero, a las 21:30. Las entradas están a la venta en www.ticketshow.com.ec a $ 12.



Con una trayectoria de cuatro décadas, la cantante, compositora y actriz mexicana ha vendido millones de discos y ha sido reconocida con los galardones más importantes de la industria de la música latina. Apenas hace unas semanas se dio a conocer que ella es una de las 10 mujeres más escuchadas en Spotify México gracias a sus más recientes temas.



Es el caso de Grande, Demasiado Frágiles y el álbum de su gira Diosa de la Noche: en vivo desde la Arena Ciudad de México.



Poseedora de una voz intensa, además de un gran poder de interpretación y de un talento innato para componer, Gloria es un ícono de la cultura popular latina de nuestros días.



A la fecha cuenta con más de 500 melodías de su autoría y 16 producciones musicales en las que la mayoría de los temas son obra suya.



En el 2019, Gloria lanzó el tema de empoderamiento femenino Grande junto a Mónica Naranjo y creó su espectáculo Diosa de la Noche que la llevó por más de 70 ciudades distintas. En todos lados rompió récords de asistencia y colgó el letrero de localidades agotadas.



En los Estados Unidos su gira llegó a más de 250.000 personas en un recorrido con actuaciones en prestigiosos recintos como el Radio City Music Hall (Nueva York), The Forum (Los Ángeles), American Airlines Arena (Miami) y el AllState Arena (Chicago), entre otros.



La gira fue aclamada por importantes publicaciones como Billboard, Rolling Stone y People en Español, entre otras importantes publicaciones.



Además, la prestigiosa revista Pollstar ubicó Diosa de la Noche en el décimo lugar de su ranking “LIVE75”, que hace el recuento de las giras más exitosas en el mundo según los ingresos en la taquilla y el número de boletos vendidos.



La misma publicación incluye a Gloria Trevi entre las 50 cantantes femeninas más taquilleras del siglo XXI en el mundo, convirtiendo a Trevi en la única artista femenina mexicana en ser reconocida con ese honor.



Por otro lado, en plena pandemia y como muestra de su talento, Gloria puso a consideración del público "Demasiado frágiles", un poderoso tema para reflexionar sobre la grandeza y fragilidad del ser humano. Con un mensaje de fuerza y el trasfondo de la cuarentena, esa balada es una catarsis de diversas emociones que habla de cómo volver a empezar y superar lo invivible.



El éxito fue inmediato, tal es así que a la fecha ese sencillo ya supera más de dos millones de reproducciones en YouTube.



Para la cantante de "Con los ojos cerrados" reencontrarse con su público es todo un acontecimiento. Trevi in da house será una gran oportunidad para que todos sus seguidores disfruten de sus éxitos en directo. La cita es el próximo 27 de febrero, a las 21:30, por la plataforma e-ticket.



Las entradas ya están a la venta en www.ticketshow.com.ec.