Recital de poesía “Solentiname”, en homenaje a Ernesto Cardenal

El pasado sábado 6 de marzo del año en curso tuve el privilegio de participar en un bellísimo recital poético en homenaje al gran legado literario y artístico del reconocido escultor y poeta nicaragüense Ernesto cardenal (1925 2020). En esta primera edición del festival de literatura “Literaturfest” estuvieron presentes escritores y poetas de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México y Argentina.



La actividad se realizó de manera virtual a través de Google Meet; también hubo un panel de poetas y artistas invitados que estaban participando presencialmente desde las instalaciones de la Biblioteca Alemana Nicaragüense con sede en Managua. La actividad duró hora y media, empezó a las 03:30 pm hora local, cada poeta invitado primeramente leyó un poema del bardo homenajeado y después leía dos poemas de su autoría.



Luis Sánchez, coordinador general de este evento, explicó a través de un mensaje sobre la iniciativa de este festival y también habló sobre la maravillosa labor que hace el distinguido equipo de la Biblioteca Alemana Nicaragüense en pro del arte y la cultura.



Desde estas líneas extendemos nuestras más sinceras felicitaciones, especialmente a su directora Markgee Leticia García Montano:



“Literaturfest, Festival de Literatura (primera edición, ha sido un reto grandísimo hacerlo de manera virtual) es un homenaje al padre, poeta y escultor Ernesto Cardenal, por contribuir a que se consumara el proyecto Bibliobús Bertolt Brecht, de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, cuando conoció a la fundadora de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, Elisabeth Zilz, en 1984.



Además celebramos su legado literario a un año de su muerte y reconocemos a las nuevas generaciones de escritores, poetas, músicos, periodistas, comunicadores que están aportando a dejar su huella en la literatura nicaragüense y universal.



El equipo de la Biblioteca Alemana Nicaragüense y Asociación Nicaragüense Alemana de Cultura seguiremos unidos dando vida a la visión de Elisabeth. Desde la biblioteca y el bibliobús continuaremos acercando a niños, jóvenes, profesionales, amas de casa, privados, obreros, campesinos al conocimiento con amor y placer hacia la lectura, por medio de la difusión del arte y la cultura. Hasta el momento somos 13 personas las que laboramos y todos contribuimos de diversas maneras para llevar a cabo recitales poéticos, presentaciones de libros, conversatorios, conciertos musicales y exposiciones de arte, como las que tenemos en el festival literario "Literaturfest’”.



Después del recital me contacté con algunos poetas de los invitados y esto fue lo que ellos dijeron refiriéndose a la actividad literaria: "siempre es maravilloso el efecto de la poesía y los vínculos que establece. Fue maravilloso homenajear a un poeta nicaragüense y del mundo que ha trascendido con su obra como lo es Ernesto Cardenal. Me sentí privilegiada de leer en su homenaje". Perla Rivera.



Biblioteca Alemana Nicaragüense es un pilar importante dentro de la cultura y las artes nicaragüense. Quedó una vez más demostrado en esta oportunidad con “Literaturfest”, donde celebramos el legado literario y el aporte a la literatura universal que nos dejara el poeta Ernesto Cardenal. Fue una tarde de poesía y amistad, compartiendo con países hermanos, nuestros versos, nuestras emociones y sentir. Espacios como este nos ofrecen un bien común para la poesía y demás manifestaciones artísticas. Muy contenta de participar. Nuby Wong.



Es una iniciativa de la Biblioteca Alemana-nicaragüense que tiene como propósito resaltar la figura del poeta Ernesto Cardenal, uno de los máximos poetas que ha nacido en Nicaragua y que enaltece no solo la poesía nicaragüense sino también latinoamericana. Marvin Salvador Calero

El evento fue único, muy cálido y lleno de diversidad en cuanto a las voces y estéticas; este sirvió, sin lugar a dudas, para darle el homenaje necesario a otro titán de las letras nicaragüenses. Con respecto al poema “Ernesto de polvo”, de mi autoría, debo confesar que lo escribí el propio día de su muerte y como un recuento de toda su trayectoria y, sobre todo, con una melancolía en el pecho. A modo de lamento pude imaginarlo en esa conversión a polvo estelar, a cielo, es decir, a la morada donde yace. Leonardo Cruz Alvarado

Poetas participantes:

Nuby Wong, Nelson Blass, Irene Selzer (México), Marvin Salvador Calero, Bayardo Antonio Serrano Maltez, Karen Soza, José Carlos (Luciérnagas de emociones Argentina), Melissa Mendiola (Costa Rica), Perla Rivera (Honduras), Yaritza Azucena Rivera, Dayliana Carranza Méndez (Costa Rica), Eliceo Antonio Centeno, Bernardo Cepeda, Mauricio Pérez, José Carcache, Cristina Elena (Argentina), Salvador Zambrana, Leonardo Cruz (Costa Rica) y Fredy Norberto Triana.